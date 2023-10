Pētnieki gūst panākumus, pārvēršot dimantus kvantu simulatoros

Zinātnieki no Vašingtonas universitātes Sentluisā ir guvuši ievērojamus panākumus, pārveidojot dimantus kvantu simulatoros, liecina pētījums, kas publicēts izdevumā Physical Review Letters. Fizikas docenta Chong Zu vadībā komanda izmantoja dimantus kā kvantu sistēmu, bombardējot tos ar slāpekļa atomiem, lai radītu trūkumus kristāla struktūrā. Pēc tam šie trūkumi tika piepildīti ar elektroniem, kuriem piemīt tādas kvantu īpašības kā spin un magnētisms.

Izmantojot šo nepilnīgo kristāla struktūru, pētnieki varēja simulēt sarežģītu kvantu dinamiku, kas ir neticami izaicinošs uzdevums klasiskajiem datoriem. Kvantu sistēmām ir eksponenciāli augošas dimensijas ar katru pievienoto daļiņu, tāpēc tās ir grūti simulēt, izmantojot tradicionālās skaitļošanas metodes. Tomēr, izstrādājot vadāmu kvantu sistēmu dimantos, komanda varēja tieši simulēt kvantu parādības un novērot rezultātus.

Zu un viņa komandas izveidotā sistēma spēja saglabāt stabilitāti līdz pat 10 milisekundēm, kas kvantu pasaulē ir pagarināts laika posms. Atšķirībā no citiem kvantu simulatoriem, kuriem nepieciešama īpaši auksta temperatūra, šī uz dimantu balstītā sistēma darbojas istabas temperatūrā. Lai novērstu termizāciju, kad sistēma absorbē pārmērīgu enerģiju un zaudē savas unikālās kvantu īpašības, pētnieki vadīja sistēmu pietiekami ātri, lai aizkavētu šo procesu un saglabātu stabilitāti.

Šis uz dimantu balstīto kvantu simulatoru progress paver jaunas iespējas daudzu ķermeņu kvantu fizikas pētīšanai, jaunu parādību prognozēšanai un arvien jutīgāku kvantu sensoru izstrādei. Jo ilgāk kvantu sistēma var saglabāt savu kvantu stāvokli, jo augstāka ir tās jutība. Zu un viņa komanda sadarbojas ar citiem zinātniekiem, lai gūtu jaunus ieskatus dažādās disciplīnās, tostarp fizikā, zemes zinātnēs un bioloģijā.

Šis pētījums parāda dimantu kā vērtīga resursa potenciālu kvantu skaitļošanas un simulācijas jomā. Izmantojot šo kristālu kvantu īpašības, zinātnieki var turpināt pētīt kvantu pasaules sarežģītās darbības un izstrādāt praktiskus pielietojumus daudzās jomās.

Vašingtonas universitāte St Louisā