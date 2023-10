Jauni pētījumi liecina, ka dzīvsudrabs sarūk

By

Jaunākie pētījumi liecina, ka planēta Merkurs turpina sarukt un sarūk. Tiek uzskatīts, ka dzīvsudrabs sāka sarukt vismaz pirms trim miljardiem gadu, un laika gaitā kontrakcijas ātrums varēja samazināties. Modeļi un novērojumi liecina, ka planētas rādiuss varētu būt samazinājies līdz pat 7 kilometriem. Planētas saraušanās rezultātā uz tās virsmas ir izveidojušās garas, tektoniskas struktūras, kas pazīstamas kā lobītas.

Pētot datus no NASA Messenger misijas (2011-2015), Atvērtās universitātes pētnieks Bendžamins Mens uz dzīvsudraba atklāja nelielas zemes formas, ko sauc par grabeniem. Grabens ir mazas, seklas zemes formas, kurām nav paredzams, ka tās izdzīvos simtiem miljonu gadu. Izmērot grabenu dziļumu un aprēķinot to veidošanās laiku, pētnieki atklāja, ka daudzas no šīm iezīmēm, iespējams, veidojušās pēdējos simtos miljonu gadu laikā.

Šo grabenu klātbūtne uz lielām kompresijas tektoniskām struktūrām norāda, ka nesenais tektonisms, planētas ārējā slāņa bojājums vai locīšana, ir plaši izplatīts uz Merkura. Šis atklājums sniedz pārliecinošus pierādījumus par notiekošo planētas saraušanos līdz mūsdienām.

Pētījums, kas publicēts Nature Geoscience, rada jautājumus par Merkura interjera termoķīmiskajām īpašībām un uzsver nepieciešamību veikt turpmāku izmeklēšanu. Gaidāmā BepiColombo misija, kopīgā Eiropas un Japānas misija, kas tiks uzsākta 2026. gadā, sniegs detalizētākus Mercury virsmas attēlus, ļaujot pētniekiem noskaidrot neseno planētas bojājumu kustību mērogu un apjomu.

