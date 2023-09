Pētījumi atklājuši, ka cilvēku radīti dīķi var būt siltumnīcefekta gāzu neto emitētāji

Jauns Kornela universitātes pētījums atklāj, ka cilvēka radītie dīķi būtiski ietekmē siltumnīcefekta gāzu emisijas. Divi saistīti pētījumi, ko veica Kornela pētnieki, sāk kvantitatīvi noteikt gan cilvēka radīto, gan dabisko dīķu ietekmi uz globālo siltumnīcefekta gāzu budžetu, sniedzot vērtīgu ieskatu tēmā, kas nav labi saprotama.

Pētījumos atklājās, ka, saskaitot cilvēka radīto dīķu emisijas un oglekļa uzkrāšanu, dīķi var būt siltumnīcefekta gāzu neto emitētāji. Iepriekšējie aprēķini liecina, ka dīķi, kas definēti kā ūdenstilpes, kuru platība ir 5 hektāri vai mazāka, var radīt 5% no globālajām metāna emisijām. Tomēr bez precīziem mērījumiem daudzos dīķos šī procentuālā daļa varētu būt no uz pusi līdz divreiz lielāka par aprēķināto. Turklāt ir ierobežoti aprēķini par oglekļa apbedīšanas līmeni dīķos.

Viens pētījums, ko veica pētnieki, koncentrējās uz oglekļa daudzumu, kas piesaistīts 22 īpaši atlasītos dīķos. Pētnieki pārbaudīja iepriekšējās pārvaldības darbības un izmērīja nogulumu biezumu un oglekļa saturu dīķos. Viņi atklāja, ka oglekļa apbedīšanas ātrumu dīķos ietekmēja tādi faktori kā ūdensaugi, zivis un barības vielu līmenis. Pētījums arī atklāja, ka gan dabiskie, gan cilvēka radītie dīķi globāli piesaista ievērojamu daudzumu oglekļa, norādot, ka oglekļa piesaiste dīķos ir nepietiekami novērtēta.

Otrajā pētījumā tika pētītas sezonālās siltumnīcefekta gāzu emisijas no konkrētiem Kornela eksperimentālajiem dīķiem. Metāns, spēcīga siltumnīcefekta gāze, veidoja lielāko daļu emitēto gāzu. Pētījumā arī tika uzsvērta biežas paraugu ņemšanas nozīme, lai precīzi uzskaitītu siltumnīcefekta gāzu emisijas no dīķiem.

Kopumā šie pētījumi liecina, ka dīķiem ir nozīme siltumnīcefekta gāzu emisijās un oglekļa uzglabāšanā. Lai gan pašlaik dīķi var būt siltumnīcefekta gāzu neto emitētāji metāna izdalīšanās dēļ, tie var kļūt par neto piesaistītājiem, samazinot metāna emisijas. Rezultāti arī ierosina izmantot burbuļus vai zemūdens cirkulācijas sūkņus, lai samazinātu metāna emisijas dīķos.

Precīzai klimata modelēšanai un prognozēm ir izšķiroša nozīme turpmākai izpētei un izpratnei par dīķu lomu siltumnīcefekta gāzu emisijās.

