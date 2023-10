Elektronu kolektīvā uzvedība kvantu materiālos

Fizikas docents Debanjans Čodhurijs pēta elektronu uzvedību kvantu materiālos. Atšķirībā no parastajiem materiāliem, piemēram, silīcija, kvantu materiālos ir triljoniem elektronu, kas mijiedarbojas un ietekmē viens otru. Šo uzvedību nevar aprakstīt, apstrādājot katru elektronu atsevišķi; tā vietā elektroni jāuzskata par kolektīvu šķidrumu.

Kvantu materiāliem, piemēram, augstas temperatūras supravadītājiem, piemīt pretintuitīvas īpašības, kas ir pretrunā tradicionālajiem skaidrojumiem. Supravadītāji ir materiāli, kas var pārvadāt elektrisko strāvu bez enerģijas zudumiem. Augstas temperatūras supravadītājiem ir supravadītspējas temperatūras slieksnis, kas ir daudz augstāks nekā iepriekšējie atklājumi, padarot tos praktiskākus ikdienas lietošanai.

Izpratnei par kvantu parādībām, kas slēpjas aiz elektronu plūsmas augstas temperatūras supravadītājos, ir neticami potenciāls tehnoloģiskiem sasniegumiem. Piemēram, tas varētu ievērojami samazināt elektroenerģijas ražošanas oglekļa pēdas nospiedumu, novēršot enerģijas zudumus pārvades laikā. Tomēr dīvaini metāli, augstas temperatūras supravadītāju klase, turpina mulsināt zinātniekus ar savām unikālajām īpašībām.

Atšķirībā no citiem materiāliem dīvaini metāli izkliedējas. Lai gan tipiskiem vadītājiem, temperatūrai paaugstinoties, ir ierobežota izkliede, dīvainiem metāliem nav ierobežojumu. Augstākā temperatūrā to vadītspēja turpina pasliktināties. Neskatoties uz to, dīvainajiem metāliem ir arī universālums, kas nozīmē, ka to īpašības ir kopīgas dažādiem savienojumiem neatkarīgi no to ķīmiskās uzbūves vai supravadītspējas sliekšņa temperatūras.

Chowdhury pēta šīs universālās laika skalas izcelsmi dīvainos metālos un tās saistību ar augstas temperatūras supravadītspēju. Šis elektronu sadursmju laiks ir būtisks kvantu mehānikas aspekts, kas ir būtisks, lai saprastu, kā elektroniskie šķidrumi pārvadā strāvu dīvainos metālos. Chowdhury izstrādā matemātiskos modeļus, lai aprakstītu elektronu uzvedību šajos materiālos, cerot sniegt teorētisku skaidrojumu, kas aptver visus dīvainos metālu savienojumus.

Kvantu materiālu un to kolektīvās uzvedības izpēte sola uzlabot mūsu izpratni par kvantu mehāniku un virzīt nākotnes kvantu tehnoloģiju attīstību.

Avoti:

- Avota raksts (URL noņemts)

– Supravadītāju definīcija: supravadītājs ir materiāls, kas var vadīt elektrisko strāvu, nezaudējot enerģiju pretestības dēļ.

– Kvantu materiālu definīcija: kvantu materiāli ir materiāli, kuriem piemīt īpašības un uzvedība, ko ietekmē kvantu mehānika, teorija, kas apraksta matērijas un enerģijas uzvedību mazākajos mērogos.