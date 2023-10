Nobela prēmija ķīmijā 2023: kvantu punktu atklāšana un sintēze

2023. gada Nobela prēmija ķīmijā ir piešķirta trim zinātniekiem par viņu revolucionāro darbu kvantu punktu atklāšanā un sintēzē. Šo nanodaļiņu īpašības, kas atkarībā no to lieluma izstaro gaismu dažādos viļņu garumos, atklāja fizikālais ķīmiķis Luiss Bruss. Nesenā sarunā ar The Conversation Weekly podcast apraidi Bruss apsprieda savu nejaušo atklājumu un turpmāko kvantu punktu ietekmi.

Strādājot Bell Labs 1980. gados, Bruss nejauši atklāja kvantu punktus, pētot pusvadītāju daļiņu šķīdumus, ko sauc par koloīdiem. Virzot lāzerus uz šiem koloīdiem, viņš pamanīja, ka izstarotās krāsas nebija konsekventas. Tas viņam lika izpētīt unikālās spektra izmaiņas un pašu daļiņu īpašības, kad tās bija ļoti mazas.

Kvantu punkti ir nanokristāli, kas absorbē gaismu un atkārtoti izstaro to dažādos viļņu garumos atkarībā no to lieluma. Lai gan tie ir mazāki par redzamās gaismas viļņa garumu un nav redzami optiskā mikroskopā, tos var novērot, izmantojot specializētus mikroskopus, piemēram, elektronu mikroskopus. To demonstrēšanai var izmantot spilgtas krāsas stikla kolbas ar šķīdumiem, kas satur dažāda izmēra kvantu punktus.

Interesanti, ka Bruss nezināja par iepriekšējiem kvantu punktu novērojumiem, ko veica krievu zinātnieks Aleksejs Ekimovs. Aukstā kara dēļ Ekimova pētījumi tika publicēti tikai krievu valodā, un viņš nevarēja doties uz Rietumiem, lai apspriestu savus atklājumus. Bruss tikai nejauši atklāja Ekimova rakstus tehnoloģiskajā literatūrā, un viņi galu galā satikās Glasnost laikmetā 1980. gadu beigās.

Kvantu punktu radīšana un stabilitāte sākotnēji radīja izaicinājumus, bet Moungi Bawendi, vēl viens Nobela prēmijas laureāts, pievērsās šai problēmai 1990. gados. Kopš tā laika kvantu punkti ir atraduši pielietojumu dažādās jomās, īpaši bioloģiskajā attēlveidošanā. Bioķīmiķi tos ir izmantojuši, lai kartētu šūnas un orgānus, piesaistot tos citām molekulām. Turklāt tie ir bijuši noderīgi audzēju noteikšanā un ķirurģiskā vadībā.

Kvantu punktu atklāšana un sintēze ir pavērusi ceļu daudziem zinātnes un tehnoloģiju sasniegumiem. To lietojumu izpēte turpina atklāt jaunas iespējas šīm ievērojamajām nanodaļiņām.

Avoti: The Conversation Weekly podcast