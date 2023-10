Putins paziņo par plāniem izveidot jaunu Krievijas orbitālo staciju līdz 2027. gadam

By

Prezidents Vladimirs Putins ceturtdien atklāja, ka Krievija plāno palaist savu jaunās orbitālās stacijas pirmo segmentu līdz 2027. gadam. Jaunās stacijas mērķis, ko Maskava uzskata par dabisku kosmosa izpētes progresu pēc Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), mērķis ir iekļaut progresīvus zinātniskus rezultātus. un tehnoloģiskie sasniegumi, lai sasniegtu nākotnes mērķus. Neskatoties uz neveiksmi augustā ar Krievijas pirmo mēness šāvienu pēdējo 47 gadu laikā, Putins apliecināja savu apņemšanos īstenot Mēness programmu un uzsvēra, cik svarīgi ir sekot līdzi pilotējamo kosmosa lidojumu attīstībai.

Pagarinot Krievijas dalību SKS līdz 2028. gadam kā pagaidu pasākumu, Putins atzina, ka novecojošā SKS galu galā izsmels savus resursus. Viņš uzsvēra, ka, tiklīdz SKS vairs nebūs dzīvotspējīga, ir nepieciešams ne tikai jauns segments, bet arī visa stacija. Putins pauda bažas, ka atpalikšana kosmosa izpētē var kaitēt Krievijas programmai, ja jaunās stacijas attīstība nenotiks operatīvi.

Krievijas kosmosa aģentūras Roscosmos vadītājs Jurijs Borisovs atbalstīja Putina lēmumu, uzsverot, cik svarīgi ir saglabāt Krievijas spējas pilotējamos kosmosa lidojumos. Borisovs uzsvēra, ka ir steidzami jāsāk liela mēroga darbs pie Krievijas orbitālās stacijas līdz 2024. gadam, lai izvairītos no potenciāliem spēju trūkumiem, ko izraisījusi SKS bojāeja, pirms Krievijas stacija ir gatava.

Pievēršoties nesenajai kuģa Luna-25 kļūmei augustā, Putins apliecināja, ka Mēness programma turpināsies un mācīsies no kļūdām, norādot: “Kļūdas ir kļūdas. Tas ir kauns mums visiem. Šī ir kosmosa izpēte, un visi to saprot. Tā ir pieredze, ko varam izmantot nākotnē. Borisovs ierosināja iespēju pārcelt nākamo Mēness palaišanu uz 2026. gadu no sākotnēji plānotā datuma 2027. gadā.

Līdz ar Krievijas atjaunoto apņemšanos veikt kosmosa izpēti, Krievijas kosmosa misiju nākotne sola revolucionārus sasniegumus un attīstību zinātnisko zināšanu meklēšanā ārpus mūsu planētas.

FAQ

Kad sāks darboties pirmais Krievijas jaunās orbitālās stacijas segments?

Prezidents Putins paziņoja, ka pirmais jaunās Krievijas orbitālās stacijas segments ir jānodod ekspluatācijā līdz 2027. gadam.

Kādi ir iemesli Krievijas lēmumam izveidot jaunu orbitālo staciju?

Samazinoties Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) resursiem, Krievija cenšas nodrošināt savu pilotējamo kosmosa lidojumu spēju turpināšanu. Jaunas stacijas būvniecība ļaus Krievijai palikt kosmosa izpētes priekšgalā.

Kas notika ar Krievijas pirmo mēness šāvienu 47 gadu laikā?

Krievijas pirmais mēness šāviens 47 gadu laikā, kuģis Luna-25, piedzīvoja tehniskus traucējumus, kuru rezultātā augustā notika avārijas nosēšanās uz Mēness dienvidu pola. Neskatoties uz šo neveiksmi, Putins pauda apņemšanos turpināt Mēness programmu un izmantot iegūto pieredzi turpmākajās misijās.

Kāds ir Krievijas Mēness programmas laika grafiks?

Putins ierosināja iespēju pārcelt nākamo Mēness palaišanu līdz 2026. gadam, kas ir vienu gadu agrāk nekā iepriekš plānotais 2027. gada datums. Šīs korekcijas mērķis ir paātrināt progresu Mēness programmā.