Aizvēsturiskās zivis sniedz ieskatu galvaskausa evolūcijā

Jauns pētījums, kas publicēts žurnālā Nature, atklāja, ka 455 miljonus gadu veca fosilā zivs Eriptychius americanus ir sniegusi svarīgu ieskatu mugurkaulnieku galvaskausu evolūcijā. Pētnieki no Birmingemas Universitātes, Naturalis Bioloģiskās daudzveidības centra un Dabas vēstures muzeja izmantoja datortomogrāfiju, lai atjaunotu detalizētu zivju galvaskausa 3D attēlojumu. Šī ir pirmā reize, kad tik visaptveroša rekonstrukcija tiek veikta šim eksemplāram, kas savākts 1940. gadsimta XNUMX. gados un atrodas Fīldas Dabas vēstures muzejā.

Pētījumā atklājās, ka Eriptihijam bija unikāla galvaskausa struktūra, atšķirībā no jebkura iepriekš redzēta mugurkaulnieka. Tā vietā, lai tai būtu cieta kaula vai skrimšļa struktūra, kas aptver smadzenes, šai zivij bija atdalīti neatkarīgi skrimšļi, kas aizsargāja tās smadzenes. Šis atklājums liek domāt, ka struktūru evolūcija, lai atdalītu smadzenes no citām galvas daļām, varētu būt radusies no Eriptihija.

Pētījuma vecākais autors Dr. Ivans Sansoms paskaidroja šo atklājumu nozīmi: "Tie ir ārkārtīgi aizraujoši rezultāti, kas var atklāt agrīno evolūcijas vēsturi, kā primitīvi mugurkaulnieki aizsargāja savas smadzenes." Viņš arī uzsvēra, cik svarīgi ir pētīt muzeju kolekcijas un izmantot jaunas metodes, lai atklātu jaunas atziņas par senajiem organismiem.

Pētījuma vadošais autors Dr. Ričards Dārdens uzsvēra, ka mūsdienu attēlveidošanas metodes ļāva pētniekiem atklāt unikālo zivju galvas saglabāšanos, aizpildot lielu plaisu mūsu izpratnē par galvaskausa evolūciju. Šīs zināšanas ietekmē visu mugurkaulnieku, tostarp cilvēku, galvaskausa evolūcijas izpratni.

Šis pētījums parāda progresīvu attēlveidošanas metožu izmantošanas vērtību, lai analizētu fosilijas un iegūtu dziļāku izpratni par izmirušajām sugām. Tas arī izceļ muzeju kolekciju nozīmi vērtīgu paraugu nodrošināšanā zinātniskiem pētījumiem.

Avoti:

– Ričards Dārdens u.c. Vecākais trīsdimensiju saglabājies mugurkaulnieku neirokrātijs, Daba (2023).

– Birmingemas Universitāte

