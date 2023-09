Supermasīvo melno caurumu kosmiskās apkaimes

By

Kā astronoms Arizonas universitātē viena no manām galvenajām studiju jomām ir supermasīvo melno caurumu augšana. Līdzīgi kā mūsu audzināšana veido mūs kā indivīdus, arī vide, kurā atrodas supermasīvs melnais caurums, var ietekmēt tā izaugsmi.

Katram supermasīvajam melnajam caurumam ir mājvieta, kas pazīstama kā tās galaktika, un apkaime, kas sastāv no lokālas citu galaktiku grupas. Šie supermasīvie melnie caurumi aug, patērējot gāzi, kas jau atrodas to galaktikā, dažkārt kļūstot miljardiem reižu smagāki par mūsu Sauli.

Teorētiskā fizika paredz, ka būtu jāpaiet miljardiem gadu, lai melnie caurumi kļūtu par kvazāriem, kas ir neticami spilgti un spēcīgi objekti, kurus darbina melnie caurumi. Tomēr astronomi ir atklājuši, ka daudzi kvazāri ir izveidojušies daudz īsākā laika posmā - dažos simtos miljonu gadu.

Šī intriģējošā parādība, kas saistīta ar ātrāku melno caurumu augšanu, nekā gaidīts, ir likusi man izpētīt telpu, kas ieskauj šos melnos caurumus. Mani interesē noteikt, vai masīvākie kvazāri veidojas blīvi apdzīvotos reģionos ar daudzām citām galaktikām, vai arī tie var izaugt līdz milzīgiem izmēriem pat pamestās Visuma vietās.

Viens no aspektiem, ko esmu pētījis, ir galaktiku protokopas. Protoklasteri ir galaktiku kolekcijas, kas vēl nav sabrukušas vienā objektā. Tajās ir simtiem galaktiku, un tām ir raksturīgas sadursmes galaktikas, augoši melnie caurumi un milzīgs daudzums gāzes, kas galu galā radīs jaunas zvaigznes.

Šie protoklasteri aug daudz ātrāk, nekā sākotnēji tika uzskatīts, radot vēl vienu kosmisku mīklu, kas astronomiem jāatrisina. Mēs cenšamies izprast saistību starp straujo kvazāru un protokopu evolūciju.

Lai pārbaudītu protokopus, astronomiem ir nepieciešami gan attēli, gan spektri no katras galaktikas protoklasterā. Attēli sniedz informāciju par galaktikas formu, izmēru un krāsu, savukārt spektri atklāj galaktikas attālumu no Zemes, pamatojoties uz konkrētiem gaismas viļņu garumiem.

Gaidāmais Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ievērojami uzlabos mūsu spēju pētīt protokopus un kvazārus. Šis uzlabotais teleskops ļaus mums novērot galaktikas un melnos caurumus, kā tie parādījās pirms miljardiem gadu, sniedzot ieskatu to agrīnajā evolūcijā.

Viens konkrēts Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa instruments, ko sauc par plaša lauka bezspraugas spektrogrāfu, ir radījis revolūciju galaktiku apkaimes meklējumos. Tas var vienlaikus uztvert spektrus visām galaktikām savā redzes laukā, ļaujot astronomiem noteikt visas kosmiskās pilsētas tikai dažu stundu laikā.

Vairākos notiekošos projektos tiek izmantots Džeimsa Veba kosmiskais teleskops, lai pētītu kvazāru vidi. Šo projektu mērķis ir novērot kvazārus un tiem blakus esošās galaktikas aptuveni 800 miljonu gadu laikā pēc Lielā sprādziena. Analizējot ūdeņraža un skābekļa izstaroto gaismu, astronomi var noteikt galaktiku 3D atrašanās vietu attiecībā pret spilgtiem kvazāriem.

ASPIRE komanda Arizonas Universitātes Steward observatorijā vada vienu šādu projektu. Viņi jau ir identificējuši protokopu ap īpaši spilgtu kvazāru un apstiprinājuši to ar spektriem no 12 galaktikām. Citā pētījumā tika atklāts vairāk nekā simts galaktiku visspilgtākā agrīnajā Visumā zināmā kvazāra tuvumā, un 24 no tām atradās kvazāra tuvumā vai tā tuvumā.

Džeimsa Veba kosmosa teleskopa plaša lauka bezspraugas spektrogrāfs sola sniegt mums vēl nebijušu skatu uz kvazāru vidi, ļaujot mums vēl vairāk izprast kosmiskās apkaimes, kurās atrodas supermasīvi melnie caurumi.

Definīcijas:

- Supermasīvs melnais caurums: melnais caurums, kura masa miljoniem vai miljardiem reižu pārsniedz Saules masu.

– Kvazārs: ļoti spilgts un spēcīgs objekts, kura centrā ir supermasīvs melnais caurums.

- Uzņēmēja galaktika: galaktika, kurā ir supermasīvs melnais caurums.

- Protoklasteris: galaktiku kolekcija, pirms tās sabrūk vienā objektā.

– Spektri: objekta emitēto vai absorbēto viļņu garumu sadalījums, sniedzot būtisku informāciju par objekta īpašībām un attālumu.

– Džeimsa Veba kosmiskais teleskops: gaidāmais kosmosa teleskops, ko palaidīs NASA un kas paredzēts Visuma agrīno galaktiku un zvaigžņu izpētei.

Avoti:

– Avota rakstā nav nekādu ārēju avotu vai vietrāžu URL.