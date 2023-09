Atklājiet spēles prieku no jauna, lai uzlabotu fiziskās aktivitātes

By

Tikai neliela daļa cilvēku Rietumu pasaulē ikdienā saņem pietiekami daudz fiziskās aktivitātes. Lai gan daudzi vēršas pie fitnesa izsekotājiem, disciplīnas vai mājas trenažieriem kā iespējamiem risinājumiem, Darils Edvardss iesaka, ka ir labāks risinājums: no jauna atklāt spēles prieku.

Darryl, Primal Play Method dibinātājs, pievienojās aplādei, lai apspriestu mazkustīgu epidēmiju, kas skar gan pieaugušos, gan bērnus. Viņš apgalvo, ka paļaušanās uz tehnoloģijām un gribasspēku vien problēmu neatrisinās. Tā vietā viņš iestājas par iekšējās motivācijas pieņemšanu, kas rodas, iesaistoties spēlē.

Podcast apraides laikā Darryl piedāvā praktiskus ieteikumus, kā no jauna ieviest spēli mūsu dzīvē. Viena no idejām ir sastādīt spēles vēsturi, kas ietvertu mūsu pagātnes priecīgo spēles mirkļu atsaukšanu un atzīmēšanu. Viņš arī iesaka izmantot “sākotnējās kustības”, kas atdarina dzīvnieku un bērnu kustības, kā arī pārvarēt bailes izskatīties muļķīgi, to darot.

Ieguvumi no lielākas kustības iekļaušanas mūsu dzīvē pārsniedz fizisko veselību. Darryl skaidro, ka mūsu iespēju un vides izpēte caur rotaļām var sniegt mums prieku un piepildījuma sajūtu. Pat ikdienišķas aktivitātes var padarīt rotaļīgākas, atvieglojot kustību iekļaušanu mūsu aizņemtajā pieaugušo dzīvē.

Piešķirot prioritāti spēlei, indivīdi var atrast ilgtspējīgāku un patīkamāku veidu, kā palielināt fiziskās aktivitātes līmeni. Tā vietā, lai paļautos uz ārēju motivāciju vai piespiestu sevi vingrot, viņi var izmantot iedzimto prieku, kas rodas no spēles. Spēles prieka no jauna atklāšana var būt spēcīgs līdzeklis cīņā pret mūsdienu sabiedrībā izplatīto mazkustīgo dzīvesveidu.

Definīcijas:

1. Mazkustīgums: dzīvesveids, kam raksturīgas minimālas fiziskās aktivitātes un ilgstoša sēdēšana vai gulēšana.

2. Primal Play Method: fitnesa pieeja, kas uzsver dabiskās kustības un rotaļas, lai palielinātu fiziskās aktivitātes līmeni.

Avoti:

- Brets un Keita Makei. “Spēļu prieka no jauna atklāšana, lai uzlabotu fizisko aktivitāti.” Vīrišķības māksla. [avots]