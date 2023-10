Modificētā gravitācijas teorija liek domāt, ka devītā planēta var nepastāvēt

Pētnieki Harsh Mathur un Ketherine Brown ir ierosinājuši, ka ārējā Saules sistēmā novērotās orbitālās anomālijas, kas ir izraisījušas devītās planētas meklējumus, varētu būt izskaidrojamas ar modificētu gravitācijas likumu. Modificētā teorija, kas pazīstama kā Modificētā Ņūtona dinamika (MOND), liecina, ka Ņūtona gravitācijas likums ir spēkā līdz noteiktam punktam, pēc kura pārņem cita gravitācijas uzvedība.

MOND ir veiksmīgi izskaidrojis novērojumus galaktikas mērogā, un daži zinātnieki to uzskata par alternatīvu tumšajai matērijai. Tomēr Mathurs un Brauns vēlējās izpētīt tās ietekmi uz ārējo Saules sistēmu pēc tam, kad astronomi 2016. gadā paziņoja par devītās planētas iespējamību.

Kad pētnieki uzzīmēja objektu orbītas no potenciālās devītās planētas datu kopas pret Piena Ceļa galaktikas gravitācijas lauku, viņi atklāja pārsteidzošu izlīdzinājumu. Saskaņā ar MOND teikto, miljoniem gadu laikā daži ārējās Saules sistēmas objekti tiktu ievilkti galaktikas gravitācijas laukā.

Lai gan pašreizējā datu kopa ir maza un nevar izslēgt citas iespējas, pētījums uzsver ārējās Saules sistēmas potenciālu kalpot kā laboratorija gravitācijas pārbaudei un fizikas pamatproblēmu izpētei.

Kopumā šis pētījums apstrīd devītās planētas eksistenci ārējā Saules sistēmā un liek domāt, ka novērotās orbitālās anomālijas var izskaidrot ar modificētu gravitācijas teoriju.

Avots: Case Western Reserve University

Definīcijas:

– Modificētā Ņūtona dinamika (MOND): modificēta gravitācijas teorija, kas ierosina Ņūtona gravitācijas likumu, ir spēkā līdz punktam, pēc kura pārņem cita gravitācijas uzvedība.

– Tumšā viela: hipotētiska matērijas forma, kurai būtu gravitācijas ietekme, bet kas neizstaro gaismu.

– Piena ceļš: galaktika, kurā atrodas mūsu Saules sistēma.

