Gaisa mikroplastmasa: ietekme uz veselību un klimatu

Nesen veiktais pētījums, ko veica pētnieki no Vasedas universitātes Japānā, atklāja būtisko gaisa mikroplastmasas (AMP) problēmu un to ietekmi uz mākoņu veidošanos un globālo sasilšanu. Mikroplastmasa attiecas uz plastmasas daļiņām, kuru izmērs ir mazāks par 5 mm un kuras bieži atrodamas rūpnieciskajos atkritumos vai rodas lielāku plastmasas priekšmetu sadalīšanās rezultātā.

Šīs sīkās plastmasas daļiņas ir atrastas dažādos cilvēku un dzīvnieku orgānos, tostarp plaušās, sirdī, asinīs, placentā un izkārnījumos. Tiek lēsts, ka aptuveni desmit miljoni tonnu mikroplastmasas nonāk okeānā, kur pēc tam ar okeāna smidzināšanu to var izdalīt atmosfērā. Tas nozīmē, ka mikroplastmasa, iespējams, ir kļuvusi par mākoņu sastāvdaļu, izraisot ūdens un pārtikas piesārņojumu, ko mēs patērējam ar "plastmasas lietusgāzēm".

Lai gan iepriekšējos pētījumos galvenā uzmanība tika pievērsta mikroplastmasas ietekmei uz ūdens ekosistēmām, maz pētījumu ir veikts par to ietekmi kā gaisā esošām daļiņām un to ieguldījumu mākoņu veidošanā un klimata pārmaiņās.

Pētnieki, kuru vadīja profesors Hiroshi Okochi, savāca mākoņu ūdens paraugus no dažādiem Japānas augstumiem, tostarp no Fudži kalna virsotnes, lai izsekotu mikroplastmasas klātbūtnei atmosfērā. Izmantojot progresīvas attēlveidošanas metodes, viņi apstiprināja mikroplastmasas esamību paraugos un pārbaudīja to fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Pētījumā tika identificēti deviņi dažādi polimēru veidi un viena veida gumija gaisā esošajā mikroplastmasā. Konkrēti, lielākajai daļai atklāto polipropilēna bija noārdīšanās pazīmes, piemēram, karbonilgrupas (C=O) un hidroksilgrupas (OH). Šie atklājumi liecina, ka mikroplastmasai ir nozīmīga loma straujā mākoņu veidošanā, potenciāli ietekmējot kopējo klimatu.

Gaisā esošās mikroplastmasas uzkrāšanās, jo īpaši polārajos reģionos, var izjaukt ekoloģisko līdzsvaru un izraisīt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Turklāt šo daļiņu sadalīšanās atmosfēras augšējos slāņos izdala siltumnīcefekta gāzes, veicinot globālo sasilšanu.

Gaisā esošās mikroplastmasas problēmas risināšana ir ļoti svarīga, lai mazinātu iespējamo neatgriezenisko kaitējumu videi un ar to saistītos riskus cilvēku veselībai un planētas klimatam.

“Gaisa hidrofīlā mikroplastmasa mākoņu ūdenī lielā augstumā un to loma mākoņu veidošanā”, autors Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto un Yasuhiro Niida, Environmental Chemistry Letters.