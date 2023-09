Rozā dimanti: reto un vērtīgo dārgakmeņu izcelsmes atklāšana

By

Austrāliešu pētnieki no Kērtina universitātes Pērtā ir veikuši nozīmīgus atklājumus par rozā dimantu izcelsmi. Tika konstatēts, ka šie retie un vērtīgie dārgakmeņi, kas pazīstami ar savu satriecošo rožaino krāsu, radušies pirms vairāk nekā 1.3 miljardiem gadu agrīna superkontinenta sabrukšanas laikā. Rozā dimanti, kas patiesībā ir bojāti dimanti ar izkropļotu kristāla režģi, piedāvā unikālu skaistumu, par ko ir jāmaksā.

Lielākā daļa rozā dimantu pasaulē, vairāk nekā 90 procenti, nāk no tagad slēgtās Argyle raktuves Rietumaustrālijā. No katriem tūkstoš dārgakmeņiem tikai daži bija ļoti pieprasītie rozā akmeņi. Pētnieku grupa, kuru vadīja Dr Hugo Olierook, lēsa, ka šie dimanti tika virzīti uz Zemes virsmu laikā, kad iznīcināja Nuna, viens no agrākajiem superkontinentiem. Tas liek domāt, ka citos senos kontinentālos krustojumos var būt vairāk šo dinamisko dārgakmeņu.

Argyle dimanti veidojās dziļi pazemē netālu no stabilajām kontinentālajām saknēm. Sauszemes masām saduroties, veidojot Nunu, spiediens, kas radās netālu no Austrālijas ziemeļrietumu malas, lika kādreiz dzidrajiem dimantiem mainīt krāsu. Pētījumi, ko 1980. gadu beigās veica doktors Roberts Pidžons un viņa komanda, liecināja, ka izvirdums, kura rezultātā dimanti nokļuva virspusē, notika aptuveni pirms 1.2 miljardiem gadu. Tomēr šī aprēķina precizitāte tika apšaubīta sena ezera izraisītu iespējamo izmaiņu dēļ.

Izmantojot progresīvu lāzera staru tehnoloģiju, pētnieki varēja precīzāk novērtēt Argyle iežu vecumu. Viņu analīze atklāja, ka izvirdums notika pirms aptuveni 1.3 miljardiem gadu, kas atbilst Nunas sabrukuma laikam. Kontinentālās malas retināšana šīs sadalīšanās laikā, iespējams, veicināja dimantu bagātās magmas pārvietošanos uz virsmu.

Saikne starp kontinentālo riftēšanu un dimantu veidošanos nav jauns jēdziens, bet joprojām ir diskusiju objekts. Jaunais pētījums palīdz labāk izprast, kā superkontinenta sadalīšanās var izraisīt ar dimantiem bagātus izvirdumus. Tomēr joprojām ir neatbildēti jautājumi par oglekļa daudzumu, kas nepieciešams Argyle dimantu veidošanai.

Šis pētījums ir nozīmīgs solis sarežģītā procesa atšķetināšanā, kas noveda pie Argyle unikālo un vērtīgo rozā dimantu radīšanas. Joprojām ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai nodrošinātu pilnīgu izpratni par šo seno sistēmu. Tāpat kā daudzos dabas aspektos, pārsteigumi noteikti turpinās parādīties.

