Sapīšanās dīvainās pasaules izpēte: fāzes pāreja informācijā

1935. gadā Alberts Einšteins un Ervīns Šrēdingers nokļuva strīdā par realitātes būtību. Einšteins ticēja lokalitātes principam, kas noteica, ka neviens notikums vienā vietā nevar uzreiz ietekmēt attālu vietu. Savukārt Šrēdingers atklāja sapīšanos, fenomenu kvantu mehānikā, kad divas daļiņas tiek savienotas un to likteņi ir savstarpēji saistīti.

Kamēr Einšteins uzskatīja, ka juceklis ir satraucošs un apgalvoja, ka tas pārkāpj viņa priekšstatu par atrašanās vietu, šodien fiziķi to ir sapratuši citādi. Tagad viņi zina, ka sapīšanai nav attālas ietekmes vai spēka, lai no attāluma panāktu konkrētu rezultātu. Tā vietā tas var tikai izplatīt zināšanas par šo rezultātu. Sapīšanās eksperimenti pēdējos gados ir kļuvuši par ikdienu, un tie ir ieguvuši Nobela prēmiju.

Taču sapīšanās ir vairāk nekā tikai daļiņu pāri. Nesenie pētījumi atklāja, ka sapīšanās var izplatīties caur daļiņu grupām, veidojot sarežģītu nejaušību tīklu. Šo tīklu var izjaukt biežie mērījumi, izraisot sapīšanās iznīcināšanu un novēršot auduma veidošanos. Fiziķi šo pāreju no tīmekļa stāvokļa uz stāvokli bez tīmekļa ir nosaukuši par informācijas fāzes pāreju.

Lai labāk izprastu šo fāzes pāreju, vairākas fiziķu komandas veica meta-eksperimentus, izmantojot kvantu datorus. Šo eksperimentu mērķis bija izmērīt, kā paši mērījumi ietekmē informācijas plūsmu. Tika apstiprināts trauslais līdzsvars starp sapīšanos un mērījumiem, rosinot turpmāku izpēti par sapīšanās un mērījumu mijiedarbības iespējām.

Viena sadarbība saskārās ar sapīšanās pāreju sarunas laikā par lipīgo īrisa pudiņu. Fiziķi Braiens Skiners un Ādams Nahums apsprieda attiecības starp sapīšanos un informāciju. Viņi saprata, ka sapinušo daļiņu mērījumi var mazināt neziņu par citu daļiņu stāvokli. Summa, par kādu mērījums samazina nezināšanu, ir pazīstama kā sapīšanās entropija, ko mēra bitos.

Skiners un Nahums paplašināja šo koncepciju līdz daļiņu ķēdei, kur sapīšanās pāriet no vienas daļiņas uz nākamo. Viņi atklāja, ka sapīšanās entropija var sniegt ieskatu par to, cik pilnībā ir sapinusies ķēde. Pārvietojot mērījumu laiku, viņi atklāja fāzes pāreju no tīkla stāvokļa uz stāvokli bez tīmekļa.

Šis pētījums izceļ sapīšanās sarežģītību un potenciālu kvantu mehānikas pasaulē. Tas parāda, ka sapīšanās var pastāvēt ārpus daļiņu pāriem un tai ir tālejoša ietekme uz informācijas izplatīšanu un struktūru.

Definīcijas:

– Sapīšanās: Kvantu mehānikā sapīšanās ir parādība, kurā divas daļiņas tiek savienotas un to likteņi ir savstarpēji saistīti.

– Vieta: lokalitātes princips nosaka, ka neviens notikums vienā vietā nevar uzreiz ietekmēt attālu vietu.

– Fāzes pāreja: fizikā fāzes pāreja attiecas uz vielas stāvokļa maiņu, piemēram, no šķidruma uz cietu.

– Sapīšanās entropija: sapīšanās entropija kvantitatīvi nosaka sapēšanos starp diviem objektiem vai informācijas apjomu par vienu objektu, kas tiek glabāts nelokāli citā.

Avoti:

– Sākotnējais avots: Natālijas Volčoveres raksts žurnālā Quanta

– Nav sniegti papildu avoti