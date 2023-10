Zvaigžņu vērotāji un astronomijas entuziasti ar nepacietību gaida gaidāmo debesu notikumu, kas šonedēļ izrotās nakts debesis. No 28. līdz 29. oktobrim notiks daļējs Mēness aptumsums, kas cieši sekos gredzenveida Saules aptumsumam, kas notika 14. oktobrī.

Aptumsuma laikā mēness 11. oktobrī 31 vispirms ieies pustumsā, kam sekos umbra fāze, kas sāksies plkst. 28:1 un beigsies 05. oktobrī plkst. 2:24. Šī neparastā debesu parādība būs redzama no plkst. visās valsts daļās ap pusnakti.

Kā apstiprinājis Bubanešvaras meteoroloģiskais centrs, aptumsums būs daļējs Mēness aptumsums, kurā Mēness nonāks zem Zemes ēnas. Aptumsuma ilgums būs aptuveni viena stunda un deviņpadsmit minūtes ar magnitūdu 0.126.

Aptumsuma redzamība paplašināsies plašā reģionā, tostarp Klusā okeāna rietumu daļā, Austrālijā, Āzijā, Eiropā, Āfrikā, Dienvidamerikas austrumos, Ziemeļamerikas ziemeļaustrumos, Atlantijas okeānā, Indijas okeānā un Klusā okeāna dienvidu daļā. Lai gan Mēness disks būs pārklāts tikai par aptuveni sešiem procentiem, šo valdzinošo notikumu var redzēt ar neapbruņotu aci, uzskata slavenais astronoms Subhendu Patnaiks.

Raugoties nākotnē, nākamais Mēness aptumsums, kas būs redzams no Indijas, notiks 7. gada 2025. septembrī, un tas būs pilnīgs Mēness aptumsums. Pēdējais Mēness aptumsums, kas bija redzams no valsts, notika 8. gada 2022. novembrī, un tas bija pilnīgs aptumsums. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan 2024. gadā būs divi Saules un divi Mēness aptumsumi, neviens no tiem nebūs redzams no Indijas.

Tuvojoties datumam, noteikti atzīmējiet savos kalendāros un izmantojiet iespēju būt lieciniekiem debesu pasaules bijību iedvesmojošajai burvībai. Tā ir izrāde, kas jūs noteikti liks bijībā par brīnumiem, kas pastāv ārpus mūsu planētas.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

1. Kas ir Mēness aptumsums?

Mēness aptumsums ir debesu notikums, kas notiek, kad Zeme nonāk starp Sauli un Mēnesi, izraisot Mēness nokļūšanu zem Zemes ēnas.

2. Kas ir daļējs Mēness aptumsums?

Daļējs Mēness aptumsums ir Mēness aptumsuma veids, kurā tikai daļu Mēness pārklāj Zemes ēna.

3. Vai Mēness aptumsumu var redzēt ar neapbruņotu aci?

Jā, Mēness aptumsumu var novērot ar neapbruņotu aci. Tomēr vienmēr ir ieteicams atrast vietu prom no spilgtas pilsētas gaismas, lai pilnībā novērtētu šo skatu.

4. Kad no Indijas būs redzams nākamais Mēness aptumsums?

Nākamais no Indijas redzamais Mēness aptumsums ir paredzēts 7. gada 2025. septembrī, un tas būs pilnīgs Mēness aptumsums.

5. Vai 2024. gadā būs redzami aptumsumi?

Jā, 2024. gadā būs divi Saules un divi Mēness aptumsumi. Tomēr neviens no tiem nebūs redzams no Indijas.