NASA Parker saules zonde novēro spēcīgu koronālās masas izmešanu

NASA Parker Solar Probe nesen ir izlidojis cauri spēcīgai koronālās masas izmešanai (CME) netālu no Saules, sniedzot vērtīgus datus par to, kā Saules plazma mijiedarbojas ar starpplanētu putekļiem. Šis CME ir viens no visspēcīgākajiem, kāds jebkad reģistrēts. Pirmo reizi zonde ir novērojusi mijiedarbību starp CME un starpplanētu putekļiem, atklājot parādību, kas teorētiski tika izvirzīta pirms divām desmitgadēm, bet nekad iepriekš nebija novērota.

Pārlidojuma laikā zondes savākto datu analīze tika publicēta The Astrophysical Journal. Zinātnieki, kas pētīja CME, secināja, ka tas attīrīja starpplanētu putekļus līdz aptuveni 6 miljonu jūdžu attālumā no Saules. Tomēr iztīrītā telpa drīz piepildījās ar vairāk starpplanētu putekļiem.

Parker Solar Probe plaša lauka attēli Saules zondes (WISPR) kamerai nodrošināja CME skatu, kad kosmosa kuģis šķērsoja to. Sākotnēji kamera tvēra mierīgu skatu uz dziļu kosmosu, bet ātri vien kļuva pārpildīta ar spilgtu gaismu, kad cauri gāja materiāla gabaliņi.

Parker Solar Probe kopš tās palaišanas 2018. gadā ir veikusi nozīmīgus atklājumus. 2021. gadā tā pirmo reizi tiešā kontaktā ar Saules vainagu un ir pētījusi saules vēju. Zonde, kas nosaukta pēc Eižena Pārkera, kurš teorētiski izvirzīja Saules vēja esamību, pabeidza savu sesto aplidojumu Venērai 2022. gada augustā un turpinās gūt jaunus ieskatus par Saules dinamiku savas misijas laikā.

