NASA Osiris-Rex misija, lai nogādātu uz Zemi lielāko asteroīda paraugu

NASA Osiris-Rex misija ir paredzēta vēsturē, nogādājot lielāko asteroīda paraugu, kas jebkad atgriezts uz Zemes. Paredzams, ka svētdien Jūtas tuksnesī nolaidīsies kapsula, kurā ir aptuveni 250 g akmeņu un putekļu, kas savākti no asteroīda Bennu. Šī misija ir NASA pirmais mēģinājums savākt paraugu no asteroīda kopš 2020. gada.

Kosmosa kuģis Osiris-Rex tika palaists 2016. gada septembrī un ieradās Bennu 2018. gada decembrī. Gandrīz divu gadu laikā kosmosa kuģis rūpīgi kartēja asteroīda virsmu pirms parauga savākšanas 20. gada 2020. oktobrī.

Daļa no izlases, aptuveni ceturtā daļa, tiks sadalīta starp vairāk nekā 200 personām no 38 iestādēm visā pasaulē. Šī daudzveidīgā zinātnieku grupa strādās kopā, lai analizētu paraugu un gūtu ieskatu mūsu Saules sistēmas agrīnajā vēsturē un evolūcijā. Bennu, 4.5 miljardus gadu vecā palieka, tiek uzskatīta par laika kapsulu, kas var sniegt vērtīgas norādes par planētu veidošanos.

Viena no galvenajām priekšrocībām, vācot paraugu tieši no tāda asteroīda kā Bennu, ir minimālais piesārņojums. Atšķirībā no meteorītiem, kas nokrīt uz Zemi un ātri tiek piesārņoti, nonākot saskarē ar mūsu atmosfēru, Osiris-Rex paraugs sniegs zinātniekiem neskartu ieskatu pagātnē. Tas varētu būt ļoti svarīgi, lai izprastu organisko vielu un ūdens izcelsmi, kas, iespējams, ir veicinājuši dzīvības attīstību uz Zemes.

Astrofiziķis profesors Boriss Gansike no Vorikas universitātes uzsver asteroīdu izpētes nozīmi: “Mūsu Saules sistēmas asteroīdi satur neapstrādātus celtniecības blokus, no kuriem tika izveidota Zeme, tāpēc to sastāva noteikšana mums daudz pastāstīs par to, kā veidojās mūsu planēta. . Joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, par Zemes ūdens avotu un dzīvības sastāvdaļu izcelsmi.

Šī misija ir svarīgs pavērsiens mūsu zināšanu meklējumos par mūsu Saules sistēmas vēsturi un paver iespējas tālākai asteroīdu izpētei un to potenciālajai ietekmei uz mūsu izpratni par dzīvības izcelsmi.

