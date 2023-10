Orionīdu meteoru lietus: iespaidīgs debesu notikums

By

Orionīdu meteoru plūsma, ko NASA raksturojusi kā vienu no gada skaistākajām lietusgāzēm, tuvākajās dienās sasniegs maksimumu. Orionīdu meteori, kas pazīstami ar savu spilgtumu un ātrumu, pārvietojas ar pārsteidzošu ātrumu 148,000 41 jūdzes stundā vai XNUMX jūdzes sekundē. Daži no šiem meteoriem atstāj aiz sevis kvēlojošus vilcienus, kas izgatavoti no gruvešiem, papildinot debesu displeja krāšņumu.

Saskaņā ar NASA teikto, meteorus ierāmēs dažas no spožākajām zvaigznēm nakts debesīs, nodrošinot novērotājiem iespaidīgu fonu. Dušas sākās 26. septembrī un turpināsies līdz 22. novembrim, bet maksimums gaidāms 21. oktobrī. Šajā laikā skatītāji bezmēness debesīs var sagaidīt aptuveni 23 meteorus stundā.

Orionīdu meteoru plūsma notiek katru gadu, kad Zeme šķērso kosmosa apgabalu, kas piepildīts ar Halija komētas atkritumiem. Šīs atlūzas, kas sastāv no komētas putekļu daļiņām, ir atbildīgas par gaismas svītrām, kas tiek uzskatītas par meteoriem, kad tās saduras ar Zemes atmosfēru.

Lai novērotu Orionīdu meteoru lietu, vislabāk ir atrast vietu prom no gaismas avotiem. Nepieciešamas aptuveni 30 minūtes, lai acis pielāgotos tumsai, tādējādi nodrošinot labāku meteoru redzamību. Ziemeļu puslodē ieteicams gulēt uz muguras ar pēdām dienvidaustrumu virzienā, savukārt dienvidu puslodē ieteicams vērst kājas uz ziemeļaustrumiem.

Nosakot Oriona zvaigznāju, no kura meteoru plūsma ir cēlusies, novērotāji tiks novirzīti uz debesu starojuma punktu. Tomēr, lai iegūtu iespaidīgāku skatu, vislabāk ir skatīties vismaz 45 līdz 90 grādu attālumā no Oriona, jo tādējādi meteori izskatīsies garāki un iespaidīgāki.

Pēc oktobra astronomijas entuziasti var sagaidīt Leonīda meteoru lietu novembrī. Leonīdi, ko izraisījuši atlūzas no Tempel-Tuttle komētas, īslaicīgi pārklājas ar Orionīdiem, pirms sasniegs maksimumu 18. novembrī.

Meteoru lietus skaistums slēpjas brīnumā, ka var vērot debess objektu mijiedarbību ar Zemes atmosfēru. Tas kalpo kā atgādinājums par mūsu Visuma plašumu un krāšņumu. Tātad, atzīmējiet savus kalendārus un gatavojieties būt sajūsmā par Orionīdu meteoru lietus krāšņumu!

Definīcijas:

Orionīdu meteoru plūsma: ikgadēja meteoru plūsma, kas notiek, kad Zeme šķērso Halija komētas atstāto gružu taku.

Halija komēta: slavena periodiska komēta, kuras riņķošana ap sauli prasa aptuveni 76 gadus.

Starojuma punkts: punkts debesīs, no kura šķiet, ka rodas meteori meteoru lietus laikā.

