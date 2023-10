Gatavojieties orionīdu meteoru lietusgāzei

By

Skygazeri šomēnes gaida kārums, jo ikgadējā Orionīdu meteoru plūsma sasniedz savu maksimumu. Šis debesu notikums, kas rada līdz 25 meteoriem stundā, ir paredzēts, lai apžilbinātu zvaigžņu vērotājus sestdienas vakarā un svētdienas agrās stundās. Orionīdi ir īpaši īpaši, jo meteori patiesībā ir Halija komētas fragmenti, kas pazīstami kā komēta 1P/Haleja.

Halija komēta ir slavena komēta, kuru no Zemes var redzēt tikai ik pēc 75 līdz 76 gadiem. Tomēr Orionīdu meteoru plūsma sniedz iespēju cilvēkiem katru gadu redzēt daļu no šīs komētas vēstures. Halija komētai riņķojot ap sauli, tā savā ceļā atstāj gružu pēdas. Kad Zeme iet cauri šiem atkritumiem, tā iekļūst mūsu atmosfērā ar neticamu ātrumu.

Dr Minjae Kim, Vorikas universitātes pētnieks, skaidro, ka orionīdu meteoru plūsma notiek laikā no 2. oktobra līdz 7. novembrim, bet maksimums ir naktī no 20. uz 22. oktobri. Tomēr lietusgāzi var novērot pirms un pēc maksimuma datumiem. Šī duša ir pazīstama ne tikai ar savu skaistumu, bet arī ar savienojumu ar Halija komētu.

Lai redzētu Orionīdu meteoru lietu, jums ir nepieciešamas tikai skaidras debesis, pacietība un vieta, kas ir prom no gaismas piesārņojuma. Meteori būs redzami ar neapbruņotu aci visās debesu daļās, padarot to par globāli redzamu notikumu. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties ziemeļu vai dienvidu puslodē, šo debesu šovu varat baudīt līdz 7. novembrim.

Tāpēc, ja esat palaidis garām "vienreiz dzīvē notiekošo notikumu", redzot Halija komētu, neuztraucieties. Orionīdu meteoru plūsma piedāvā unikālu iespēju vērot šīs slavenās komētas atstātās gruvešus un ļauties nakts debesu skaistumam.

Avoti:

– Nina Massey, PA zinātnes korespondente