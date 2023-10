Sagatavojieties šīs nedēļas nogales iespaidīgajai Orionīdu meteoru lietusgāzei

By

Ja meklējat žilbinošu debesu šovu, šajā nedēļas nogalē neaizmirstiet paskatīties uz augšu, lai paskatītos uz Orionīdu meteoru lietu. Lietus maksimums ir paredzēts svētdien plkst. 8:10 ET, bet redzamus meteorus var redzēt debesīs visas nedēļas nogales garumā ar ātrumu no 20 līdz XNUMX meteoriem stundā. Šo astronomisko notikumu nakts laikā var redzēt no jebkuras pasaules vietas.

Lai palielinātu iespēju pamanīt meteoru, ieteicams atrasties ārā agrā rīta stundā. Radiants, kas ir punkts, no kurienes, šķiet, ir meteoru izcelsme, būs visaugstākais ap plkst. 2:XNUMX jebkurā laika joslā. Tomēr Londonas Dabas vēstures muzeja planētu zinātnes pētniece doktore Ešlija Kinga norāda, ka meteori sāks parādīties, tiklīdz kļūs tumšs.

Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir mēness fāze šī notikuma laikā. Šajā nedēļas nogalē Mēness būs pirmajā ceturkšņa fāzē un rietēs tuvu pusnaktij. Saskaņā ar Amerikas Meteoru biedrības datiem, Mēness spožums var nedaudz traucēt meteoru redzamību. Kings iesaka nogaidīt, kamēr mēness rietēs, lai nodrošinātu optimālus skatīšanās apstākļus. Pat ja atrodaties pilsētā ar gaismas piesārņojumu, ar nelielu pacietību jums joprojām vajadzētu būt iespējai redzēt dažus meteorus.

Orionīdu meteoru plūsma notiek katru gadu, Zemei izejot cauri Halija komētas atstātajām atkritumiem. Kad fragmenti nonāk Zemes atmosfērā, tie debesīs rada žilbinošas gaismas svītras. Šī meteoru plūsma ir nosaukta Oriona zvaigznāja vārdā, no kurienes šķiet, ka meteori izstaro.

Nepalaidiet garām šo iespēju būt par aculiecinieku skaistajai dabas uguņošanas demonstrēšanai. Atrodiet tumšu vietu prom no pilsētas gaismas, atlaidieties un izbaudiet burvīgo šovu, ko rada Orionīdu meteoru lietus.

