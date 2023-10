Ekspedīcija 70 apkalpe veic kosmosa veselības un Zemes zinātnes pētījumus Starptautiskajā kosmosa stacijā

By

Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) Expedition 70 apkalpe ir bijusi aizņemta, veicot dažādus zinātniskus pētījumus un uzturēšanas uzdevumus. ISS, liels kosmosa kuģis orbītā ap Zemi, kalpo kā pētniecības laboratorija un kosmodroms starptautiskai sadarbībai kosmosa izpētē. Kopš 2000. gada to nepārtraukti aizņem astronautu un kosmonautu rotācijas apkalpes no visas pasaules.

Viens no veiktajiem pētījumiem ir DNS analīze, kas palīdz nodrošināt apkalpes un kosmosa kuģu drošību ar mazāku atkarību no Zemes. Astronauts Jasmins Moghbeli izmantoja pārnēsājamu DNS sekvencētāju, lai identificētu baktērijas, kas iegūtas no stacijas ūdens paraugiem. Šis tehnoloģiju pētījums veicinās NASA plānus turpmākajām misijām uz Mēnesi, Marsu un citur.

Vēl viens pētījums ir saistīts ar valkājamu apģērbu izmantošanu, lai uzraudzītu astronauta veselību. Astronauts Moghbeli valkāja Bio-Monitor vesti un galvas saiti 48 stundu sesijā, lai pārbaudītu savu spēju uzraudzīt veselību, vienlaikus minimāli traucējot ikdienas aktivitātēm.

Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) komandieris Andreass Mogensens strādāja kupola iekšpusē, pārbaudot uzlabotas kameras spēju novērot Zemes pērkona negaisus un to elektrisko aktivitāti. Apkopotie dati var uzlabot zināšanas par atmosfēru un radīt turpmākus kosmosa lietojumus.

Tika veiktas arī kārtējās pārbaudes un apkopes darbi. Piemēram, NASA lidojumu inženieris Lorals O'Hara fotografēja avārijas aparatūru, pārbaudīja viņas asinsspiedienu un atinstalēja komponentus no skafandra. JAXA astronauts Satoshi Furukawa nomainīja filtrus Life Science Glovebox iekšpusē un nomainīja paraugu kasetes Materiālzinātnes laboratorijā.

Apkalpe gatavojas arī iziešanai kosmosā, kas paredzēta plkst. 2:10 pēc austrumu vasaras laika. Kosmonauti Oļegs Konoņenko un Nikolajs vadīs iziešanu kosmosā, kas ietver dažādus uzdevumus ārpus SKS.

Šie notiekošie pētījumi un uzdevumi veicina mūsu izpratni par kosmosa veselību, Zemes zinātni un Starptautiskās kosmosa stacijas uzturēšanu.

Avoti:

– Starptautiskā kosmosa stacija (SKS): NASA

– DNS: Britannica

- Marss: NASA

– ESA: Eiropas Kosmosa aģentūra

– JAXA: Japānas Aviācijas un kosmosa izpētes aģentūra

– EDT: TimeandDate.com