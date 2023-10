Spilgtā satelīta ietekmētie astronomiskie novērojumi

By

Kenterberijas Universitātes (UC) pētnieki atklājuši, ka pagājušajā gadā palaists satelīts tā pārmērīgā spilgtuma dēļ rada grūtības astronomisko novērojumu veikšanā. Šis atklājums būtiski ietekmē gan astronomus, gan plašu sabiedrību.

Attiecīgais satelīts, kas pazīstams kā BlueWalker 3, tika palaists orbītā pagājušā gada septembrī kā daļa no mobilo sakaru sistēmu prototipa tīkla. Tomēr pēc palaišanas tas tika identificēts kā viens no spilgtākajiem objektiem debesīs. Pēdējo 130 dienu laikā starptautisku pētnieku komanda, tostarp no UC, ir rūpīgi izsekojusi un pētījusi satelītu.

Novērojumu laikā pētnieki konstatēja pēkšņu BlueWalker 3 spilgtuma palielināšanos, kas sakrita ar tā antenu masīva izvietošanu. Šī satelīta “neparastā” uzvedība ir radījusi bažas gan zinātnieku, gan astronomu vidū. Mišela Banistere, viena no pētījumā iesaistītajām UC pētniecēm, uzsvēra, cik svarīgi ir izprast cilvēka radīto objektu ietekmi uz nakts debesīm ne tikai astronomiem, bet ikvienam. Tā kā mūsu debesīs palielinās satelītu skaits, jo īpaši tie, kas tiek palaisti liela mēroga projektu ietvaros, ir ļoti svarīgi novērtēt to ietekmi.

Satelītu radītie traucējumi astronomijā pēdējos gados ir kļuvuši par pieaugošām bažām, kā norādīja pētniece Sangeetha Nandakumar no Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias Universidad de Atacama Čīlē. Papīrs arī atklāja, ka adapteris, ko izmantoja satelīta pievienošanai raķetei palaišanas laikā, pārsniedza Starptautiskās Astronomijas savienības noteiktos maksimālo spilgtuma ieteikumus.

Lai risinātu šīs problēmas, pētnieki ierosināja pirms palaišanas veikt ietekmes novērtējumus, jo uzņēmumi turpina palaist komerciālus satelītus. Šī proaktīvā pieeja nodrošinātu satelīta spilgtuma radīto iespējamo astronomisko novērojumu traucējumu mazināšanu.

Noslēgumā jāsaka, ka satelīta BlueWalker 3 spilgtums ir radījis bažas pētnieku vidū, uzsverot nepieciešamību izpētīt cilvēka radīto objektu ietekmi uz nakts debesīm. Tā kā komerciālo satelītu palaišana palielinās, ir svarīgi noteikt par prioritāti ietekmes novērtējumiem pirms palaišanas, lai nodrošinātu astronomisko novērojumu integritāti.

Avoti:

- Kenterberijas Universitāte (UC)

– Starptautiskā Astronomijas savienība