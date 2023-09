Svešķermeņi: pandēmiju un vakcīnu izpēte vēsturē

By

Saimona Šāma jaunākajā grāmatā “Svešie ķermeņi” viņš iedziļinās pagātnes un tagadnes pandēmiju pasaulē, izceļot mācības, ko esam guvuši, kā arī tos, kas mums vēl ir jāsaprot. Grāmata galvenokārt koncentrējas uz Valdemāra Mordehaja Volfa Hafkina dzīvi un darbu, zinātnieku, kurš 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izstrādāja paštaisītas vakcīnas holēras un buboņu mēra apkarošanai.

Šāmas raksti ved lasītājus aizraujošā ceļojumā pa Hafkina dzīvi, sākot no viņa agrīnās pieredzes, aizstāvot savu kopienu pret krievu pogromiem, līdz mācībām prestižajā Pastēra institūtā Francijā. Tieši Hafkina vakcīna 1893. gadā atveda viņu uz Indiju, kur viņš piedzīvoja tās ievērojamos panākumus holēras apkarošanā. Vēlāk viņš sasniegs vēl lielāku triumfu ar vakcīnu, lai izskaustu buboņu mēri.

Autore ar aizraujošu detalizētību apraksta rūpīgo procesu, ko Hafkins izmantoja, lai radītu vakcīnu pret mēri, sākot no šķidrumu ekstrakcijas līdz baciļu kultivēšanai kazas buljonā. Neskatoties uz Hafkina ievērojamo ieguldījumu sabiedrības veselībā Indijā, britu koloniālās varas iestādes galu galā no viņa nogura. Viņi bija paļāvušies uz agresīvākiem pasākumiem, piemēram, ciematu iznīcināšanu un vietējo iedzīvotāju izlikšanu, kas bieži izrādījās neefektīvi. Tāda ārzemnieka kā Hafkina panākumi bija trieciens viņu lepnumam, kas noveda pie viņa aiziešanas no Indijas.

Kamēr Schama ietver dažas tangenciālas ekskursijas un papildu stāstus, viņa apbrīna par Haffkine spīd cauri. Grāmata noslēdzas ar atbalstošu piezīmi Entonijam Fauci un pārsteidzošām pārdomām par pakava krabja zilo asiņu lomu vakcīnu ražošanā.

Schama darbs izvirza svarīgus jautājumus par zinātnes spēku cīņā pret pandēmijām un cilvēku lomu viņu pašu iznīcināšanā. Neskatoties uz mūsu sasniegumiem, autors apgalvo, ka mūsu pašu darbības, piemēram, kodolieroči un klimata pārmaiņas, rada lielākus draudus cilvēcei.

“Svešie ķermeņi” kalpo kā apliecinājums Valdemāra Mordehaja Volfa Hafkina ievērojamajai dzīvei un sasniegumiem. Izmantojot šo biogrāfiju, Saimons Šama uzsver milzīgo ietekmi, kāda atsevišķiem zinātniekiem var būt globālo veselības krīžu apstākļos.

Avoti:

– Šāma, Saimons. "Ārvalstu iestādes: pandēmijas, vakcīnas un valstu veselība."

– Vinčestera, Saimon. "Zinot to, ko mēs zinām."