Zinātnieki prognozē spožāko un tālāko ziemeļblāzmu pēc 20 gadiem

Zinātnieki prognozē, ka ziemeļblāzma, kas pazīstama arī kā polārblāzma, būs spožākā un tālejošākā, kāda tā bijusi 20 gadu laikā. Saskaņā ar Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas zinātnieka Marka Mīsa teikto, ir paredzams, ka šis aktivitātes maksimums notiks nākamajos 18 mēnešos, un gaisma visspilgtāk sasniegs 2024. gada rudenī. Debesu vērotāji šo notikumu gaida ar sajūsmu.

Ziemeļblāzmu izraisa traucējumi kosmosa laikapstākļos, ko bieži izraisa spēcīgi magnētiski saules plankumi. Kad rodas šie traucējumi, kosmosā tiek izmestas daļiņas, no kurām dažas virzās uz Zemi. Šīs daļiņas atrod vājās vietas Zemes magnētiskajā laukā, saduras ar atmosfēru un atbrīvo enerģiju, kas debesīs rada neona baneri. Iegūtie gaismas stari var iegūt dažādas formas un var izstiepties, sagriezties un šūpoties nakts gaitā. Reģistrēto saules plankumu skaits kalpo kā gaismas stipruma un apjoma indikators.

Ziemeļblāzmas krāsas var atšķirties no dziļi zilas līdz sarkanai līdz purpursarkanai atkarībā no elementiem, ar kuriem tās saskaras, un parādības augstuma. Slāpekļa gāze rada dziļi zilas un sarkanas krāsas, kas sajaucas, veidojot purpursarkanu, ja to ietekmē enerģētiskās daļiņas zemākā augstumā. Lielākos augstumos skābeklis rada sarkanu, nevis zaļu krāsu, kas raksturīga gaismām zemākā augstumā.

Ziemeļblāzmu var redzēt līdz pat Meksikas dienvidiem, un tās ir bijušas redzamas Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp tādās valstīs kā Minesota un Viskonsina. Aļaskas Fērbenksas universitātes sniegtā polārblāzmas prognoze palīdz sabiedrībai paredzēt, kad un kur gaismas var redzēt Ziemeļamerikā, Eiropā un Aļaskā.

Labākais laiks, lai redzētu ziemeļblāzmu Amerikas Savienotajās Valstīs, ir ekvinokciju un saulgriežu laikā, piemēram, nesenajā rudens ekvinokcijā. Šie notikumi parasti izraisa lielākus traucējumus un spraugas Zemes magnētiskajā laukā, palielinot iespēju ieraudzīt gaismas. Turklāt saules griešanās ap sevi ik pēc 27 dienām var ietekmēt gaismas stiprumu. Aļaskas Fērbenksas universitāte prognozē, ka pēc īpaši spēcīgas pirmdienas dienas ap 22. oktobri būs spēcīga aktivitāte.

Lai gan ir grūti paredzēt, kuriem štatiem būs iespēja redzēt ziemeļblāzmu atlikušajos 2023. gada mēnešos un 2024. gada sākumā, Nacionālā kosmosa laika prognozēšanas centra polārblāzmas izsekotājs var sniegt informāciju par to, kad un kur gaismas varētu būt redzamas. Pēdējā laikā ziemeļblāzma Jūtā ir novērota vairākas reizes, tostarp svētdienas vakarā.