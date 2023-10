NASA psihes misija: noslēpumainā asteroīda izpēte

By

NASA šonedēļ sāks savu ļoti gaidīto Psyche misiju. Lai gan misija daudzējādā ziņā ir revolucionāra, sabiedrības uzmanību ir piesaistījis apgalvojums, ka mērķa asteroīda 16 Psyche vērtība varētu pārspēt pasaules ekonomiku. Šajā metāliskajā asteroīdā esošo dārgmetālu aptuvenā vērtība ir aptuveni 10,000 XNUMX kvadriljoni USD.

Psihe misijas mērķis ir izpētīt 140 jūdžu platu asteroīdu, kas, domājams, ir atklāts kodols neveiksmīgai protoplanētai no agrīnās Saules sistēmas. Tas sniedz unikālu iespēju zinātniekiem labāk izprast planētu veidošanos un gūt ieskatu Zemes kodola sastāvā.

Tomēr, neskatoties uz vilinošo vērtējumu, ir svarīgi atzīmēt, ka ar pašreizējām tehnoloģijām nav iespējams atgriezt asteroīdu uz Zemi. Psyche galvenā pētniece Lindija Elkinsa-Tantone paskaidroja, ka apgalvojums par asteroīda milzīgo bagātību ir nepatiess. Attālums starp Psihi un Zemi padara to nepraktisku ieguves nolūkos vai to nogādāšanai atpakaļ uz mūsu planētu.

Pretēji dažām spekulācijām NASA kosmosa kuģis Psyche nav paredzēts asteroīdu rakšanai. Elkins-Tantons uzsvēra, ka misija koncentrējas tikai uz asteroīda izpēti, nevis tā resursu ieguvi. Lai gan 16 Psyche virsma joprojām ir noslēpums, maz ticams, ka tai būs pulēts metālisks izskats.

Šīs milzīgās bagātības uztveres izcelsme izriet no vienkāršota aprēķina, ko Elkins-Tanton veica 2017. gadā, novērtējot asteroīda metālu iespējamo vērtību pašreizējā tirgū. Tomēr patiesībā milzīgajam dārgmetālu apjomam no Psyche, kas sasniegtu Zemi, būtu katastrofālas sekas, kas sagrautu metālu tirgu un padarot to praktiski nevērtīgu.

Noslēgumā jāsaka, ka Psyche misija ir ievērojams mēģinājums atklāt 16 psihes noslēpumus, taču tās vērtība galvenokārt slēpjas zinātniskos atklājumos, nevis finansiālā ieguvumā. Tas kalpo kā atgādinājums, ka Visums glabā brīnumus, kas pārsniedz naudas vērtību.

Avoti:

1. NASA Psyche misijas instruktāža

2. Intervija ar Lindiju Elkinsu-Tantoni 2022. gadā