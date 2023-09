Ekvinokcija un ziemeļblāzma: iespaidīgs skats

By

Ekvinokcija, kas iekrīt 23. septembrī, varētu nodrošināt labāku iespēju nekā parasti redzēt bijību iedvesmojošo ziemeļblāzmu, kas pazīstama arī kā polārblāzma. Zemes magnētiskais lauks un planētas slīpums tajā laikā rada labvēlīgus apstākļus šīs dabiskās gaismas šova rašanās. Lai gan nekad nav galīgas garantijas, ka ieraudzīsim ziemeļblāzmu, ekvinokcija palielina iespējamību, nevis to nodrošina.

Žurnāla Astronomy Ireland redaktors Deivids Mūrs norāda, ka labākās vietas Īrijā, kur saskatīt ziemeļblāzmu, ir Ziemeļīrijas ziemeļu krasts un Mejo. Šie apgabali ir ideāli piemēroti, jo no tiem paveras netraucēts skats uz Atlantijas okeānu, kā arī minimālais gaismas piesārņojums no pilsētām. Tomēr, ja debesis ir skaidras, ziemeļblāzma var būt redzama no jebkuras valsts daļas.

Ziemeļblāzmas parādība sākas pēc tam, kad saules uzliesmojumi jeb izvirdumi uz Saules izplata miljardiem tonnu radiācijas kosmosā. Apmēram divas dienas pēc šiem saules uzliesmojumiem atomu daļiņas ietriecās Zemes atmosfērā. Dažas no šīm daļiņām tiek iesprostotas Zemes magnētiskajā laukā un tiek vilktas uz ziemeļu un dienvidu polu. Kad šīs daļiņas saduras ar atomiem un molekulām atmosfērā, tās rada dinamiskas krāsas, kas saistītas ar ziemeļblāzmu.

Lai pilnībā izjustu polārblāzmu, ir svarīgi atrasties prom no cilvēka radītajām gaismām. Dzīvojot pilsētā vai pilsētā, tiks piedāvāts skats tikai uz galvenajām izstādēm. Saule iziet cauri aktivitātes cikliem ik pēc 11 gadiem, un tās maksimums ir 2025. gadā, padarot dažus nākamos gadus īpaši piemērotus ziemeļblāzmas vērošanai.

Astronomy Ireland nodrošina polārblāzmas brīdinājuma pakalpojumu, katru pēcpusdienu publicējot prognozes par debesu apstākļiem nākamajā naktī, tostarp iespēju redzēt polārblāzmu. Gaismas var novērot dažādos laikos visu nakti, dažreiz vairākas stundas un dažreiz tikai īsu laiku.

Lai gan mākoņainas debesis var kavēt skatīšanās pieredzi, saules daļiņas ietekmē atmosfēru krietni virs mākoņiem. Tāpēc, kad ir skaidras debesis, ziemeļblāzma var būt redzama visā savā krāšņumā.