Jaunatklātā mozauru suga, kas nosaukta ziemeļu jūras čūskas vārdā

By

Zinātnieki nesen atklāja jaunu mozauru sugu, senu jūras rāpuļu, kas dzīvoja apmēram pirms 80 miljoniem gadu. Šī jaunatklātā suga ir nosaukta par Jormungandr walhallaensis pēc norvēģu jūras čūskas no skandināvu mitoloģijas. Nosaukums Jormungandrs attiecas uz Midgardas čūsku, mītisku būtni no skandināvu leģendām, par kuru tika teikts, ka tās tēvs bija viltnieku dievs Loki un kas spēja apņemt visu zemeslodi.

Jormungandr walhallaensis fosilijas tika atrastas netālu no Walhalla, pilsētas Ziemeļdakotā, kuras nosaukums cēlies no Valhalla, Lielās varoņu zāles skandināvu mitoloģijā. Pētnieki uzskata, ka nosaukums atspoguļo gan skandināvu mitoloģiju, gan vietu, kur fosilijas tika atklātas.

Pati fosilija, kas pazīstama kā NDGS 10838, sastāv no gandrīz pilnīga galvaskausa, žokļiem un dažām skeleta daļām, tostarp ribām un skriemeļiem. Mozaurs būtu bijis aptuveni 24 pēdas (7.3 metrus) garš, un tam bija plānāka seja salīdzinājumā ar citiem mozauriem.

Lai gan Jormungandr walhallaensis ir līdzības ar citiem mozauriem, tai ir arī unikālas iezīmes, kas to atšķir no radiniekiem. Šī mozaura galvaskausa struktūra radīja izaicinājumus zinātniekiem, klasificējot to, un liek domāt, ka mozauru grupa var būt daudzveidīgāka, nekā tika uzskatīts iepriekš.

Šīs jaunās sugas atklāšana sola tālāk izprast mozauru evolūciju un daudzveidību. Nākotnes atklājumi un papildu fosiliju analīze varētu sniegt vairāk informācijas par Jormungandr walhallaensis stāvokli mosasauru dzimtas kokā.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir mozaurs?

A: Mozazauri bija lieli, gaļu ēdoši jūras rāpuļi, kas dzīvoja vēlā krīta periodā, aptuveni pirms 66 līdz 85 miljoniem gadu.

J: Kā Jormungandr walhallaensis ieguva savu nosaukumu?

A: Mozaurs tika nosaukts ziemeļu jūras čūskas Jormungandra vārdā no skandināvu mitoloģijas, kā arī Valhallas pilsētas, kurā tika atrastas fosilijas.

J: Kāda ir šī atklājuma nozīme?

A: Jormungandr walhallaensis atklāšana papildina mūsu izpratni par mozauru daudzveidību un evolūciju aizvēsturiskos laikos.

J: Kādas ir Jormungandr walhallaensis unikālās īpašības?

A: Jormungandr walhallaensis piemīt dažādu mozauru grupu pazīmju kombinācija, kas padara to atšķirīgu un sarežģīti klasificēt.

J: Kādi turpmāki pētījumi ir nepieciešami?

A: Turpmākie pētījumi, tostarp papildu fosiliju atklāšana, palīdzēs noskaidrot attiecības starp Jormungandr walhallaensis un citiem mozauriem un sniegs plašāku ieskatu par tā bioloģiskajām īpašībām un evolūcijas nozīmi.