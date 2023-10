Jauns uz CRISPR balstīts gēnu rediģēšanas rīks varētu mainīt ģenētisko terapiju

By

Pētnieku komanda ir izstrādājusi jaunu gēnu rediģēšanas rīku, kas var mainīt ģenētisko terapiju pacientiem ar ģenētiskiem traucējumiem. Rīks, enzīms, ko sauc par AsCas12f, ir pārveidots, lai tas būtu par vienu trešdaļu no parasti izmantotā Cas9 enzīma izmēra, nezaudējot efektivitāti. Šis kompaktais izmērs ļauj efektīvāk ievadīt fermentu dzīvās šūnās.

Pētnieki izmantoja kriogēno elektronu mikroskopiju, lai analizētu AsCas12f struktūru un izstrādātu modificēto versiju. Izveidojot iespējamo mutāciju bibliotēku un apvienojot atlasītās, viņi izstrādāja fermentu ar 10 reizēm lielāku rediģēšanas spēju nekā sākotnējam nemutētam tipam.

Izstrādātā AsCas12f panākumi ir pierādīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, kur tas tika savienots pārī ar citiem gēniem un tika ievadīts dzīvām pelēm. Rezultāti parādīja, ka modificēto enzīmu var izmantot cilvēka gēnu terapijā, tostarp tādu slimību ārstēšanā kā hemofilija.

Viena no AsCas12f priekšrocībām ir tā, ka tas ir viens no kompaktākajiem līdz šim atklātajiem Cas enzīmiem. Mazāks izmērs ļauj efektīvāk iesaiņot nesējvīrusos, piemēram, adeno saistītos vīrusos (AAV), kurus parasti izmanto gēnu terapijas piegādei. Turklāt AsCas12f saglabā savu aktivitāti un efektivitāti, padarot to par daudzsološu alternatīvu lielākajam Cas9 enzīmam.

Pētnieki atzīst, ka ir daudzas iespējamās kombinācijas, lai izstrādātu vēl efektīvāku AsCas12f gēnu rediģēšanas sistēmu. Turpmāki pētījumi, izmantojot skaitļošanas modelēšanu vai mašīnmācīšanos, varētu palīdzēt noteikt optimālās mutācijas turpmākiem uzlabojumiem.

Noslēgumā jāsaka, ka šī jaunā uz CRISPR balstītā gēnu rediģēšanas rīka izstrāde piedāvā jaunas iespējas efektīvākai un iedarbīgākai ģenētiskajai terapijai. Mazāks AsCas12f izmērs ļauj uzlabot piegādi un samazina lielāku enzīmu ierobežojumus. Ar turpmāku izpēti un attīstību šis rīks varētu nodrošināt labāku ārstēšanu pacientiem ar ģenētiskiem traucējumiem.

