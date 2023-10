Jaunās tehnoloģijas ļauj zinātniekiem vizualizēt skaņas viļņus un kristālu nepilnības

By

Pētnieki ir veikuši revolucionāru atklājumu materiālu zinātnes jomā, izstrādājot tehnoloģiju, kas ļauj vizualizēt skaņas viļņus un mikroskopiskus defektus kristālos. Šim novatoriskajam sasniegumam ir potenciāls pārvarēt plaisu starp īpaši ātrām atomu kustībām un makroskopiskām parādībām.

Zinātnieku komanda no Stenfordas Universitātes, Dānijas Tehniskās universitātes un SLAC Nacionālās paātrinātāju laboratorijas izstrādāja modernu rentgenstaru mikroskopu, kas spēj tieši novērot skaņas viļņus režģa līmenī kristālos. Izmantojot šo tehnoloģiju, pētnieki var gūt dziļu ieskatu materiālu straujajās transformācijās un to radītajās īpašībās.

Kristālisko materiālu atomu struktūrai ir liela nozīme to īpašību un pielietojuma noteikšanā. Izpratne par defektu un atomu pārvietojumu klātbūtni kristāla režģī ir ļoti svarīga, lai saprastu, kāpēc konkrētos apstākļos daži materiāli kļūst stiprāki vai trauslāki.

Tradicionāli ir bijis grūti izpētīt šo defektu un izkropļojumu dinamiku reāllaikā atbilstošā mērogā. Tomēr šis jaunais pētījums efektīvi risina šo ierobežojumu. Pētnieki radīja skaņas viļņus dimanta kristālā un izmantoja rentgena mikroskopu, lai fiksētu smalkos izkropļojumus kristāla režģa struktūrā. Sinhronizējot ar atomu mēroga vibrāciju dabiskajiem laika grafikiem, viņi varēja ļoti detalizēti novērot kropļojumus.

Lai atšķirtu skaņas viļņu un defektu radītās novirzes, zinātnieki stratēģiski novietoja specializētu rentgenstaru objektīvu gar staru kūli. Šis objektīvs filtrēja neskartās kristāla daļas un fokusēja novērojumus uz apgabaliem, kuros bija strukturālas izmaiņas.

Šī revolucionārā attīstība piedāvā neinvazīvu un augstas izšķirtspējas metodi strauju materiālu transformāciju novērošanai. Iepriekš izpēti šajā jomā kavēja rīku trūkums, kas spētu fiksēt šīs straujās izmaiņas. Spēja vizualizēt un izprast šīs pārvērtības ietekmē dažādas jomas, tostarp materiālu zinātni, fiziku, ģeoloģiju un ražošanu.

Iegūstot ieskatu atomu līmeņa pārmaiņās pirms makroskopiskiem notikumiem, pētnieki var uzlabot savu izpratni par tādām parādībām kā siltuma izplatīšanās un skaņas viļņu dinamika. Šī jaunā tehnoloģija paver iespējas pētīt retus notikumus, ko izraisa defekti un lokalizēti stimuli kristālos, atklājot ierosmes notikumus, kas izraisa lielāka mēroga fāzes transformācijas, kušanu un ķīmiskas reakcijas.

Pētījums, kurā detalizēti aprakstīts šis novatoriskais darbs ar nosaukumu “Akustisko viļņu attēlveidošana lielapjoma materiālos reāllaikā ar rentgena mikroskopiju”, tika publicēts Nacionālās Zinātņu akadēmijas Proceedings.

Avoti:

– Proceedings of the National Academy of Sciences

– SLAC Nacionālā akseleratora laboratorija