Trūkstošās pārejas fosilijas prekembrijā: papildu pierādījumi pret Darvina evolūciju

Pēkšņā daudzveidīgo dzīvnieku dzimtas parādīšanās Kembrija sprādziena laikā jau sen ir izaicinājums Darvina evolūcijai. Saskaņā ar šo teoriju sarežģītām bioloģiskām novitātēm laika gaitā vajadzēja parādīties pakāpeniski ar daudzām starpformām. Tomēr vēlā prekembrija slāņos, kas bija pirms kembrija sprādziena, pārejas fosilijas nav atrastas. Ediacaran periods, kas ietver prekembrija beigas, satur sarežģītas makrofosilijas, taču to saistība ar vēlāko kembrija dzīvnieku dzimtu joprojām ir pretrunīga.

Pats Čārlzs Darvins to atzina par nopietnu iebildumu pret viņa teoriju, atzīmējot ierakstu trūkumu no milzīgajiem pirmatnējiem periodiem pirms kembrija slāņa. Visizplatītākais izskaidrojums šim trūkumam ir fosiliju ierakstu nepilnīgums, kas liek domāt, ka dzīvnieku priekšteči noteikti pastāvēja, taču tos nebija viegli saglabāt to mazā izmēra un mīksto ķermeņu dēļ. Tomēr šī artefakta hipotēze ir atspēkota ar nesenajiem atklājumiem par Ediacaran fosilajām vietām, kas varēja ļaut saglabāt mazus, mīkstas ķermeņa dzīvnieku prekursorus. Tā vietā šajās vietās radās tikai fosilās aļģes un daži problemātiski organismi.

Nesenais pētījums, kas publicēts žurnālā Trends in Ecology and Evolution, pievieno papildu pierādījumus pret artefaktu hipotēzi. Paleontologi Dereka Brigsa vadībā salīdzināja prekembrija un kembrija slāņu pārakmeņošanās procesus un ģeoloģiju un konstatēja, ka prekembrija slāņos nav dzīvnieku, kas būtu piemēroti saglabāšanai. Viņi liecina par mīkstu maksimālo ierobežojumu dzīvnieku senatnei pirms 789 miljoniem gadu. Burgess Shale tipa apstākļi, kas ir ierosināti kā vide, kas veicina agrīnu dzīvnieku saglabāšanu, nav saistīti ar fosilajām biotām, kas datētas pirms 789 miljoniem gadu vai vecākas.

Pētījuma autori norāda, ka kriogēnas plaisa īpaši saglabātās biotās var izskaidrot dzīvnieku pēkšņo parādīšanos vēlāk. Tomēr šķiet, ka šī interpretācija ignorē pretrunīgus pierādījumus, tostarp to, ka šajā laikā nav neapstrīdamu metazoānu vai divpusēju dzīvnieku. Turklāt citos pētījumos ir noteikts maksimālais ierobežojums pirmajiem dzīvniekiem vēl jaunākā vecumā, tuvāk kembrija sākumam.

Šie atklājumi apstrīd Darvina evolūcijas pakāpeniskos pieņēmumus un ir pretrunā ar molekulāro pulksteņu pētījumu ieteikto datējumu. Evolūcijas biologiem ir svarīgi atzīt un novērst būtiskās atšķirības starp empīriskajiem datiem un viņu teorijas galvenajām prognozēm.