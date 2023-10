Ceļojums uz asteroīda 16 psihi: Saules sistēmas rašanās izpēte

By

Nesenā astronomiskā fotogrāfija ir piesaistījusi zinātnieku un kosmosa entuziastu uzmanību. Attēlā redzama neliela grants kolekcija, kas atrodas metāla traukā, taču to neparastu padara tas, ka šī grants izcelsme ir no asteroīda. Kā Saules sistēmas dzimšanas pirmatnējā materiāla paliekas šim paraugam ir nozīmīga zinātniska vērtība. Tagad jauns kosmosa kuģis uzsāk misiju, lai izpētītu citu asteroīdu, kas pazīstams kā 16 Psyche, kas galvenokārt sastāv no dzelzs un saistītiem metāliem.

Saules sistēmas veidošanās bija dramatisks un sarežģīts process. Putekļu daļiņas mākonī, kas radīja Sauli un planētas, sāka saplūst, veidojot kunkuļus. Dažkārt šie kunkuļi izauga, pielipot pie citiem gabaliņiem, bet sadursmes lielā ātrumā arī lika tiem sadalīties grantī un putekļos. Reizēm sadursmēs tika iesaistīti lielāki ķermeņi, piemēram, kad Zeme veidojās un to ietriecās Marsa izmēra objekts. Šīs sadursmes atkritumi galu galā noveda pie Zemes un Mēness radīšanas.

Kad materiāls sadūrās ar augošu debess ķermeni, milzīgais radītās enerģijas daudzums atbrīvoja lielu daudzumu siltuma. Tā rezultātā izveidojās izkausēta iežu sfēra, kas pakāpeniski atdzisa miljardu gadu laikā. Pat līdz šai dienai Zemes kodols ir karsts un daļēji izkusis. Daļa no šī siltuma rodas planētas veidošanās rezultātā, bet pārējā daļa rodas radioaktīvo elementu sabrukšanas rezultātā. Putekļi, kas veidoja planētas, sastāvēja no dažādiem iežu minerāliem, ledus, dzelzs, niķeļa un radniecīgiem metāliem, kā arī smago elementu, tostarp radioaktīvo, pēdām.

Dzelzs un tā radinieku klātbūtne kosmiskajos putekļu mākoņos ir enerģijas ražošanas sekas zvaigznēs. Šie elementi ir kodolsintēzes reakciju beigu punkts zvaigznēs, kurām nepieciešams milzīgs enerģijas daudzums, lai radītu kaut ko ārpus tiem. Līdz ar to, kad zvaigznes sabrūk un eksplodē, tās Visumā izdala dzelzi un citus smagos elementus. Šī procesa rezultātā veidojas smagāki elementi, piemēram, zelts, sudrabs, svins un dažādi radioaktīvie izotopi.

Veidojot jaunu planētu, izkausētu materiālu maisījums nav viegli savienojams. Vieglāki minerāli, piemēram, silīcijs un alumīnijs, paceļas uz planētas virsmu, bet smagāki dzelzs, magnijs un saistītie metāli nogrimst virzienā uz planētu. Iznīcinošas sadursmes gadījumā ar citu planētu ir iespējams, ka metāliskais kodols izdzīvos un kļūs par asteroīdu. Šāds asteroīds galvenokārt sastāvētu no niķeļa un dzelzs, kā arī nelielu daudzumu citu smago elementu.

Ir divi nozīmīgi iemesli, kāpēc ir interesanti pētīt niķeļa/dzelzs asteroīdu, piemēram, 16 Psyche. Pirmkārt, tas sniedz pieejamu Zemes nesasniedzamā kodola paraugu, sniedzot vērtīgu ieskatu mūsu pasaules un citu akmeņainu planētu veidošanā. Otrkārt, cilvēkiem uzdrošinoties izveidot bāzes uz Mēness un citiem debess ķermeņiem, būtiski svarīgi kļūst viegli pieejamie resursi. Lai gan ūdens ir plaši pieejams kosmosā, celtniecības materiāli, piemēram, tērauds, ir smagi un apgrūtinoši transportējami no Zemes. Tāpēc šo resursu atrašana uz vietas ievērojami vienkāršotu turpmākās kosmosa misijas un samazinātu izmaksas.

Iedziļinoties asteroīdu, piemēram, 16 Psyche, sastāvā un īpašībās, zinātnieki atklāj Saules sistēmas dzimšanas noslēpumus un paver ceļu turpmākiem kosmosa izpētes un kolonizācijas centieniem.

Avoti:

– Kens Tapings, astronoms Dominion Radio Astrophysical Observatory Pentiktonā.