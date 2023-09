Superdatoru simulācijas atklāj Saturna gredzenu un pavadoņu izcelsmi

Nesenā pētījumā, kas publicēts žurnālā The Astrophysical Journal, ir izmantotas superdatoru simulācijas, lai sniegtu skaidrojumu par Saturna gredzenu izcelsmi. NASA, Daremas universitātes un Glāzgovas universitātes veiktais pētījums liecina, ka gredzeni varētu būt veidojušies no divu mazāku ledus pavadoņu atkritumiem, kas pirms dažiem simtiem miljonu gadu sadūrās un saplīsa. Šie cilmes pavadoņi pēc izmēra būtu bijuši līdzīgi Saturna pašreizējiem pavadoņiem Dionei un Rejai. Dažas no šīs sadursmes atkritumiem, iespējams, arī veicināja Saturna mūsdienu pavadoņu veidošanos.

Šis jaunais ieskats Saturna gredzenu izcelsmē bija iespējams, pateicoties Cassini kosmosa kuģa savāktajiem datiem, kas pavadīja 13 gadus, pētot Saturnu un tā sistēmas. Cassini mērījumi parādīja, ka gredzeni galvenokārt sastāv no ledus un kopš to veidošanās ir uzkrājuši ļoti maz putekļu. Tas norāda, ka gredzeni veidojušies salīdzinoši nesen Saules sistēmas vēsturē.

Lai turpinātu pētīt gredzenu veidošanos, pētnieku grupa izmantoja COSMA superdatoru Daremas universitātes DiRAC iekārtā. Viņi veica hidrodinamiskās simulācijas ar izšķirtspēju, kas vairāk nekā 100 reizes pārsniedza iepriekšējos pētījumos. Modelējot dažādas sadursmes starp pavadoņu priekštečiem, pētnieki guva vērtīgu ieskatu Saturna sistēmas vēsturē.

Simulācijas atklāja, ka trieciens starp ledus pavadoņiem varēja nosūtīt pietiekami daudz materiāla Saturna tuvumā, lai izveidotu gredzenus. Šis scenārijs, protams, noved pie ar ledu bagātu gredzenu izveidošanas, jo sadursmes ķermeņu kodolā iezis ir izkliedētas mazāk nekā virs ledus. Šie atklājumi apstiprina domu, ka gredzeni radušies divu pavadoņu sadursmē, nevis no citiem alternatīviem skaidrojumiem.

Simulējot dažādus sadursmes scenārijus, pētnieki konstatēja, ka plašs triecienu klāsts var izkliedēt pareizo ledus daudzumu Saturna Roche robežās. Šis ir reģions, kurā planētas gravitācijas spēks var sadalīt lielākus akmeņu vai ledus ķermeņus. Pēc tam izkliedētais ledus varētu sasēsties tikpat ledainos gredzenos kā tie, kas šodien novēroti ap Saturnu.

Dr. Džeikobs Kegerreiss, NASA Eimsas pētniecības centra pētnieks, uzsvēra šo simulāciju nozīmi Saturna sistēmas izpratnē. Viņš uzsvēra, ka par Saturnu un tā pavadoņiem joprojām ir daudz nezināmā, tostarp par dzīvībai piemērotas vides iespējamību. Jaunās simulācijas sniedz detalizētu sistēmas evolūcijas izpēti, atklājot Saturna gredzenu ģeoloģisko jaunību.

Kopumā šis pētījums sniedz pārliecinošus pierādījumus tam, ka Saturna gredzeni un pavadoņi radās masīvas sadursmes rezultātā salīdzinoši nesenajā Saules sistēmas vēsturē. Superdatoru simulācijas ir sniegušas vērtīgu ieskatu šo debesu iezīmju veidošanā, veicinot mūsu izpratni par Saturna sistēmas dinamiku un evolūciju.

