Pink Diamond Discovery piedāvā ieskatu veidošanās procesā

Pētnieki, kas pēta Rietumaustrālijas Argilas dimantu atradni, ir guvuši jaunu ieskatu rozā dimantu un citu krāsu šķirņu veidošanā, liecina pētījums, kas publicēts žurnālā Nature Communications. Argyle raktuves, kas ir veidojušas 90% pasaules rozā dimantu, tagad ir slēgtas, padarot šos dārgakmeņus vēl retāk un vērtīgākus. Augstākās kvalitātes pulēti rozā dimanti var iegūt cenas desmitiem miljonu dolāru.

Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta rozā dimantu veidošanai nepieciešamo ģeoloģisko apstākļu izpratnei. Analizējot Argyle raktuvju paraugus, zinātnieki varēja noteikt īpašos apstākļus, kas nepieciešami šo reto dārgakmeņu attīstībai. Šīs zināšanas potenciāli varētu novest pie jaunu rozā dimantu atradņu atklāšanas citās jomās.

Rozā dimanti veidojas zem ārkārtēja spiediena un augstas temperatūras dziļi Zemes apvalkā. Tie sastāv no tīra oglekļa, tāpat kā baltie dimanti, taču to unikālā krāsa rodas no retas atomu struktūras klātbūtnes, kas absorbē zaļo gaismu. Precīzs process, kā rozā dimanti iegūst savu krāsu, joprojām lielā mērā ir noslēpums, taču šis nesenais pētījums tuvina zinātniekus mīklas atšķetināšanai.

Argyle raktuves ar milzīgajām rozā dimantu rezervēm ir bijis nozīmīgs šo vērtīgo dārgakmeņu avots jau vairākus gadu desmitus. Tā slēgšana 2020. gada novembrī iezīmēja dimantu nozares laikmeta beigas, palielinot esošo rozā dimantu vēlamību un vērtību.

Lai gan pētījums sniedz svarīgu ieskatu rozā dimantu veidošanās procesā, ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu to radīšanai nepieciešamos apstākļus. Neskatoties uz to, šis atklājums rada jaunu cerību rozā dimanta atradņu atklāšanai citur pasaulē.

