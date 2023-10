Jaunais modelis atklāj sinhronizētu ciliju kustību, ko virza pierobežas reģioni

Nesenā pētījumā, ko veica MPI-DS zinātnieki, ir atklāts kopīgs organizatoriskais modelis, kas ir kopīgs dažādām sistēmām, tostarp pūlim futbola stadionā, simtkāja kājām un cilijām mūsu plaušās.

Skropstu sitienu koordinācija ir būtiska to sinhronizētai kustībai. Atšķirībā no futbola līdzjutēju saskaņotas darbības vai centrālās nervu sistēmas, kas kontrolē simtkāja kājas, cilijām trūkst centralizētas kontroles sistēmas. Tomēr, lai panāktu sinhronizāciju, tie paļaujas uz savstarpēju mijiedarbību un pierobežas reģionu ietekmi.

Pētnieki uzsvēra pierobežas reģionu būtisko lomu skropstu koordinācijā. Kad skropstas sitas kopā, tās sinhronizējas, sitot nedaudz pirms kaimiņiem vienā pusē un nedaudz aiz kaimiņiem otrā pusē, radot viļņiem līdzīgu rakstu. Šo sinhronizāciju ierosina pierobežas reģioni, un to veicina šķidrums, kas ieskauj skropstas.

Interesanti, ka viens otram blakus esošās skropstas viena otrai neiedarbojas vienādi. Atkarībā no atrašanās vietas ciliju var vairāk ietekmēt kaimiņš, nevis otrādi. Šī parādība, it īpaši blīvi iesaiņotās skropstu sistēmās, noved pie virzīta, neabpusēja modeļa, kas veido vilni.

Pierobežas reģioni darbojas kā elektrokardiostimulatori, kaskādes veidā piesaistot citus skropstas. Šis novērojums izaicina iepriekšējos modeļus, kuros pieņemtās robežas traucē kārtību.

Šis jaunais modelis sniedz ieskatu dzīvās vielas pašorganizācijā un uzsver virsmas īpašību nozīmi sinhronizācijas mehānismu izpratnē. Rezultāti novērš plaisu starp mikroskopiskajām un makroskopiskajām skalām, atklājot pārsteidzošas līdzības organizatoriskajos principos.

Kopumā šis pētījums atklāj koordinētu skropstu sitienu modeli un pierobežas reģionu lomu to sinhronās kustības virzīšanā.

