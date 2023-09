Tumšā enerģija: nozīmīgs spēks Visumā

By

Nesenais Visuma mērījums ir sniedzis papildu pierādījumus tam, ka tumšā enerģija veido nozīmīgu kosmosa daļu. Saskaņā ar atklājumiem tumšā enerģija veido aptuveni 69 procentus no kopējā vielas un enerģijas blīvuma, atstājot 31 procentu gan normālai vielai, gan tumšajai vielai.

Parastā matērija, kas pazīstama arī kā barioniskā viela, ietver zvaigznes, galaktikas, atomus un dzīvību, un tiek lēsts, ka tā veido tikai 20 procentus no kopējās vielas. Tumšā viela, kas sastāv no vēl neatklātām subatomiskām daļiņām, veido atlikušos 80 procentus. No otras puses, tumšā enerģija ir spēks, kas ir atbildīgs par Visuma paplašināšanos. Zinātniekiem vēl ir jānosaka, kas īsti ir tumšā enerģija, taču tai ir nozīmīga loma matērijas enerģijas blīvumā.

Zinātniekiem ir ļoti svarīgi izprast Visuma izplešanās ātrumu, lai izprastu tumšās enerģijas būtību un tās ietekmi uz kosmisko izplešanos. Vielas un enerģijas blīvuma noteikšana var izgaismot Visuma nākotni neatkarīgi no tā, vai tas turpinās paplašināties bezgalīgi vai galu galā mainīsies un saruks fenomenā, kas pazīstams kā Big Crunch.

Lai izmērītu tumšās enerģijas daudzumu, astronomi paļaujas uz galaktiku kopām. Šīs kopas veidojas miljardos gadu gravitācijas ietekmē. Salīdzinot galaktiku skaitu un masu klasterī un veicot skaitliskas simulācijas, zinātnieki var aprēķināt matērijas un enerģijas proporcijas. Pētnieki izmantoja paņēmienu, ko sauc par GalWeight, lai novērtētu galaktiku kopu masu, saskaitot galaktiku skaitu katrā klasterī. Salīdzinot savus rezultātus ar simulētajām kopām, viņi noteica, ka Visums sastāv no 31 procenta vielas.

Šis mērījums ir cieši saskaņots ar iepriekšējiem centieniem un citiem Visuma vielas un enerģijas blīvuma mērījumiem, nodrošinot precīzāku novērtējumu. Tas arī uzsver klasteru pārpilnības nozīmi kā kosmoloģisko parametru izpratnes paņēmienu.

Atklājumi palīdz labāk izprast tumšo enerģiju un tuvina Visuma noslēpumu atklāšanu.

Avoti:

– Astrofizikas žurnāls