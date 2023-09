Peru atklāts neparasts hibrīda kolibri

Kordiljeras Azula nacionālajā parkā Peru Andos ir atklāts nekad iepriekš dokumentēts hibrīds kolibri. Putns ir izveidots, hibridizējot divas dažādas Dienvidamerikas rietumu sugas: rozā rīkles briljanta kolibri un sārtuma tīklveida briljanta kolibri. Šis atklājums apstrīd uzskatu, ka atsevišķas kolibri sugas nekrustojas. Hibrīdputnam ir unikāla zelta rīkles krāsa, kas ir tā vecāku sugas rozā rīkles kombinācija. Pētnieki spekulē, ka tādi hibrīdi kā šis varētu veicināt kolibri dzimtas kokā sastopamo strukturālo krāsu daudzveidību.

Spalvas iegūst savu pamatkrāsu no pigmentiem, bet kolibri spalvas ir zaigojošas, kas nozīmē, ka to krāsu nosaka tas, kā gaisma tiek saliekta un filtrēta, no dažādiem leņķiem saskaroties ar spalvu šūnām. Hibrīda kolibri zelta rīkles krāsa ir saistīta ar sarežģītiem veidiem, kā tiek noteiktas zaigojošo spalvu krāsas. Sajaucot sarežģītās receptes spalvu krāsai no tā divām vecāku sugām, tika iegūta šī hibrīda putna unikāla krāsa.

Hibrīdie kolibri, piemēram, šis, ir reti sastopami, un to pastāvēšana rada jautājumus par hibridizācijas biežumu un lomu kolibri evolūcijā. Šis atklājums pētniekiem ir pavēris jaunas izmeklēšanas iespējas un sniedz ieskatu kolibri ģenētikas un krāsojuma sarežģītībā.

Hibridizācija: vairošanās process starp divu dažādu sugu indivīdiem vai ģenētiski atšķirīgām populācijām.

