Elpu aizraujošā jaunā Habla kosmiskā teleskopa fotogrāfija atklāj slaidu gāzes "tiltu", kas savieno divas saplūstošas ​​galaktikas Arp 107 sistēmā. Šīs sadursmīgās galaktikas atrodas aptuveni 465 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes, un tās savieno vāja putekļu un gāzes plūsma.

Attēlā, kas uzņemts ar Habla uzlaboto aptauju kameru, kreisajā pusē redzama lielākā galaktika. Šai spirālveida galaktikai, kas pazīstama kā Seiferta galaktika, ir izcila spirālveida plecs, kas graciozi izliekas ap tās kodolu. Seiferta galaktikas ir īpaši intriģējošas, jo, neskatoties uz to aktīvā kodola spožumu, var novērot starojumu no visas galaktikas. Šajā fotoattēlā ir skaidri redzami galaktikas struktūras spirālveida virpuļi.

Seiferta galaktikas galaktikas kodols izstaro spēcīgu mirdzumu, ko rada matērija, kas iekrīt supermasīvajā melnajā caurumā tā centrā. Šie aktīvie galaktikas kodoli var izstarot gaismu, kas pārsniedz visu to galaktiku zvaigžņu kopējo spilgtumu.

Kas attiecas uz mazāko galaktiku, šķiet, ka tai ir gaišs kodols, bet salīdzinoši vāji spirālveida zari. Tas ir tāpēc, ka tas pakāpeniski tiek absorbēts lielākajā galaktikā. Savienojums starp šīm divām saplūstošām galaktikām Habla attēlā ir smalki apturēts zem tām.

Arp 107 ir daļa no savdabīgu galaktiku grupas, kas pazīstama kā savdabīgo galaktiku atlants, ko 1966. gadā apkopoja Haltons Arps. Šis jaunais fotoattēls ir daļa no nepārtrauktiem centieniem izpētīt mazāk zināmas galaktikas no Arp kataloga un dalīties ar to iespaidīgo skaistumu ar sabiedrībai.

Avots: ESA (Eiropas Kosmosa aģentūra)