NASA Habla kosmiskais teleskops fiksē satriecošu gāzes un putekļu tiltu starp galaktikām

NASA Habla kosmiskais teleskops ir uzņēmis elpu aizraujošu attēlu ar gāzes un putekļu tiltu, kas savieno divas galaktikas, kas atrodas uz saplūšanas robežas. Šis kosmiskais tilts, kas atrodas Arp 107 sistēmā, ir aizrāvis gan zinātniekus, gan kosmosa entuziastus.

Arp 107, kas atrodas aptuveni 465 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes, ir NASA un Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) kopīgās misijas uzmanības centrā. Misijas mērķis ir atklāt šīs sistēmas mazāk zināmo dalībnieku noslēpumus.

Nesen uzņemtajā attēlā skaidri redzama Seiferta galaktika, kas pazīstama ar savu aktīvo galaktikas kodolu. Šajā unikālajā debesu būtībā dominē liela spirālveida svira, kas eleganti izliekas ap tās kodolu un ir izgreznota ar daudzām topošām zvaigznēm. Interesanti, ka šīs zvaigznes ir radušās un spožums ir parādā bagātīgajām materiālu rezervēm, kas iegūtas no mazākās galaktikas, ar kuru Seiferta galaktika gatavojas apvienoties.

Seyfert Galaxy aktīvais galaktikas kodols nodrošina žilbinošu displeju, izstarojot mirdzošu mirdzumu, kas raksturīgs materiāliem, ko patērē centrālais melnais caurums. Šis intensīvais starojums var aizēnot katras galaktikas zvaigznes kolektīvo spilgtumu.

Turpretim mazākā galaktika Arp 107 šķiet vājāka, īpaši tās spirālveida plecās, kas liecina par tās absorbciju lielākajā Seiferta galaktikā. Seiferta galaktikas, piemēram, Arp 107, ir ievērības cienīgas, jo starojumu no visas to galaktikas var novērot, neskatoties uz to aktīvā kodola milzīgo spilgtumu.

Gan Seiferta galaktika, gan mazākā galaktika Arp 107 ir daļa no “Savdabīgo galaktiku atlanta”, ko 1966. gadā izveidoja Haltons Arps. Šis atklājums ne tikai parāda to ievērojamo skaistumu, bet arī padziļina mūsu izpratni par kosmosu un diženumu. debesu evolūcija.

Tā kā šīs divas galaktikas turpina saplūst, zinātnieki un astronomijas entuziasti ar nepacietību gaida atklāsmes un noslēpumus, ko šī apvienošanās atklās. Atbildes sniegs tikai laiks un turpmākie Habla kosmiskā teleskopa novērojumi.

- NASA

– Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA)

– Haltona Arpa “Savdabīgo galaktiku atlants”.