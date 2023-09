Mākslīgais intelekts nosaka bioloģiskos signālus senos paraugos ar 90% precizitāti

By

Zinātnieki ir izstrādājuši mākslīgā intelekta (AI) metodi, kas var atklāt smalkas atšķirības molekulāros modeļos, kas liecina par bioloģiskajiem signāliem senos paraugos. Šis izrāviens dod cerību atklāt dzīvību uz citām planētām. AI sistēma, kas tika apmācīta, izmantojot 134 paraugus, veiksmīgi identificēja biotiskos paraugus un atšķīra tos no abiotiskajām sistēmām ar 90% precizitāti.

Pētnieki uzskata, ka dzīvības ķīmija būtiski atšķiras no nedzīvās vielas ķīmijas un ka pastāv "dzīvības ķīmiskie noteikumi", kas ietekmē biomolekulu daudzveidību un izplatību. Izsecinot šos noteikumus, zinātnieki var atklāt smalkas dzīvības pazīmes citās pasaulēs. AI metode balstās uz ideju, ka biomolekulas saglabā informāciju par ķīmiskajiem procesiem, kas tās radīja. Tāpēc, ja dzīvība pastāv uz citām planētām, tai, visticamāk, būs līdzīgi atšķirīgi modeļi, kurus var kvantitatīvi noteikt, izmantojot AI.

Šo jauno metodi var iestrādāt nākotnes robotizēto kosmosa pētnieku sensoros, piemēram, nolaižamos un roveros uz Mēness un Marsa. To varētu izmantot arī kosmosa kuģos, kas riņķo ap potenciāli apdzīvojamām pasaulēm, piemēram, Enceladus un Europa. Dzīvības pazīmju noteikšana uz citām planētām ir sarežģīts uzdevums, jo organiskās molekulas, kas norāda uz dzīvību, laika gaitā degradējas.

Papildus potenciālam ārpuszemes izpētē AI metodi var izmantot, lai pētītu senos paraugus uz Zemes. Piemēram, to var izmantot, lai analizētu 3.5 miljardus gadu vecos akmeņus Rietumaustrālijā, kuros, domājams, ir pasaulē vecākās fosilijas. Baktēriju klātbūtne šajos iežos liek domāt, ka dzīvība uz Zemes uzplauka daudz agrāk, nekā tika uzskatīts iepriekš.

Šis pētījums piedāvā aizraujošas iespējas astrobioloģijas jomā. Apvienojot mākslīgo intelektu ar progresīviem sensoriem, zinātnieki var būt soli tuvāk mūžsenā jautājuma atrisināšanai: vai mēs esam vieni Visumā?

Avoti:

– Proceedings of the National Academy of Sciences

- NASA