NASA veic pasākumus, lai paplašinātu Voyager kosmosa kuģu misijas

NASA Voyager misijas inženieri īsteno pasākumus, lai nodrošinātu, ka Voyager 1 un Voyager 2 kosmosa kuģi turpina pētīt starpzvaigžņu telpu turpmākajos gados. Viens no viņu centieniem ir vērsts uz degvielas atlikumu novēršanu, kas uzkrājas šaurās caurulēs dažos kosmosa kuģa dzinējos. Šī uzkrāšanās var traucēt dzinēju spēju noturēt antenas vērstas pret Zemi saziņai. Komanda veic pasākumus, lai palēninātu uzkrāšanos, ļaujot kosmosa kuģim griezties nedaudz tālāk katrā virzienā pirms dzinēju izšaušanas, kas samazinās šāvienu biežumu. Šie pielāgojumi ir rūpīgi plānoti, lai samazinātu ietekmi uz misiju un nodrošinātu vērtīgu zinātnisku datu vākšanu.

Inženieru komanda arī augšupielādē programmatūras ielāpu, lai novērstu kļūmes atkārtošanos, kas pagājušajā gadā notika Voyager 1. Traucējumu izraisīja attieksmes artikulācijas un vadības sistēmas (AACS) nepareizas komandas. Plāksteris paredzēts, lai nākotnē aizsargātu kosmosa kuģus un nodrošinātu to darbību pēc iespējas ilgāk. Tas ir plaši pārskatīts un pārbaudīts, lai mazinātu riskus, kas var rasties no tā ieviešanas. Voyager 2 vispirms saņems plāksteri kā izmēģinājuma laukumu, pirms tas tiks lietots Voyager 1, kas atrodas tālāk no Zemes un tāpēc tajā ir vērtīgāki dati.

Voyager 1 un Voyager 2 jau ir veikuši lielus attālumus no Zemes, Voyager 1 vairāk nekā 15 miljardu jūdžu attālumā un Voyager 2 vairāk nekā 12 miljardu jūdžu attālumā. Misijas komanda sagaida, ka ar īstenotajiem pasākumiem kosmosa kuģis turpinās darboties vēl vismaz piecus gadus, ja ne ilgāk. Voyager misijas sniedz nenovērtējamus datus par starpzvaigžņu telpu un ir kļuvušas par nozīmīgiem pavērsieniem kosmosa izpētē.

