NASA Perseverance Rover ražo skābekli uz Marsa

By

NASA Perseverance rover ir sasniedzis nozīmīgu pavērsienu, ražojot skābekli uz Marsa. Izmantojot Marsa skābekļa in-situ resursu izmantošanas eksperimenta (MOXIE) ierīci, roveris divu gadu laikā pārveidoja oglekļa dioksīdu skābeklī. Šis revolucionārais eksperiments ir radījis 4.3 unces (122 gramus) skābekļa, kas ir pietiekami, lai astronautu uzturētu trīs stundas.

Veiksmīgai skābekļa ražošanai uz Marsa ir milzīgs potenciāls cilvēku turpmākajai planētas izpētei. Spēja radīt skābekli no vietējiem resursiem varētu ļaut astronautiem "dzīvot no zemes" un izveidot ilgtspējīgu klātbūtni uz Marsa. Sarkanās planētas atmosfērā 95% ir oglekļa dioksīds, kas padara to par bagātīgu skābekļa ieguves avotu.

MOXIE ne tikai nodrošina elpojošu gaisu astronautiem, bet arī spēj ražot raķešu degvielu. Spēja radīt skābekli un raķešu degvielu no Marsa atmosfēras ir ļoti svarīga ilgtermiņa Mēness misijām, Mēness ekonomikas attīstībai un iespējamai Marsa izpētei.

Tomēr, neskatoties uz šo ievērojamo sasniegumu, pirms dzīvotspējīgas Marsa kolonijas izveides joprojām ir daudz izaicinājumu. Marsa ārkārtīgi zemā temperatūra un zemais atmosfēras spiediens rada nopietnus draudus cilvēku veselībai. Aizsargājoša ozona slāņa neesamība pakļauj astronautus vēzi izraisošam starojumam, savukārt ceļojums uz Marsu izraisa ārkārtējus kaulu blīvuma zudumus.

Neskatoties uz to, Perseverance rover turpina pētīt Marsu, meklējot senās dzīves pazīmes. NASA Mars 2020 misijas ietvaros roveris savāc iežu paraugus turpmākai analīzei uz Zemes. Pavadošais Perseverance ir Ingenuity helikopters, kas ir veicis 57 lidojumus virs Marsa virsmas, vēl vairāk paplašinot mūsu izpratni par planētu.

Avoti:

– NASA (nav konkrēta URL)