NASA Parker saules zonde triumfē pār masīvu saules izvirdumu

NASA Parker Solar Probe ir sasniegusi revolucionāru sasniegumu, drosmīgi un triumfējot pār vienu no visspēcīgākajiem jebkad reģistrētajiem saules sprādzieniem. 5. gada 2022. septembrī, 13. tuvās tikšanās reizē ar Sauli, kosmosa kuģis nokļuva kolosālas koronālās masas izmešanas (CME) ceļā – intensīvi magnētisko lauku uzliesmojumi un pārkarsēta plazma. Šo tikšanos neparastu padara tas, ka Parker Solar Probe bija aprīkota, lai tvertu šo saules vētru nepieredzēti detalizēti.

Kosmosa kuģa instrumenti uzņēma burvīgus kadrus, kuros CME izvirdās no Saules virsmas. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad kosmosa kuģis ir nonācis tik tuvu Saulei un izdzīvojis tik spēcīgu saules izvirdumu. Šīs vēsturiskās tikšanās laikā iegūtie dati sniedz zinātniekiem nepārspējamu priekšstatu par CME un iespēju tos izpētīt to agrīnajā stadijā.

Paredzams, ka no šīs misijas gūtās atziņas būtiski uzlabos mūsu izpratni par CME, to izcelsmi un uzvedību. Šīs zināšanas ir nenovērtējamas, lai prognozētu un mazinātu iespējamos apdraudējumus, ko CME var radīt mūsu tehnoloģiskajai infrastruktūrai un sakaru sistēmām uz Zemes. Labāk izprotot šos saules izvirdumus, zinātnieki cer izstrādāt efektīvākas stratēģijas mūsu no tehnoloģijām atkarīgās sabiedrības aizsardzībai.

Kosmosa laikapstākļu eksperts doktors Džeimss Andersons uzsvēra Parker Solar Probe misijas nozīmi, lai nodrošinātu mūsu gatavību aizsargāt mūsu moderno dzīvesveidu no neregulāras Saules niknuma. Šis triumfs ne tikai demonstrē cilvēku atjautību un apņēmību, bet arī sola pārrakstīt mācību grāmatas par saules fiziku un kosmosa laika prognozēšanu.

Pārkera Saules zondei turpinot savu misiju, mēs varam sagaidīt vēl pārsteidzošākus atklājumus par mūsu Sauli, mūsu tuvāko zvaigzni un Visumu, kas to ieskauj. Šī misija kalpo kā milzīgs lēciens kosmosa zinātnei, paverot jaunas robežas mūsu izpratnē par Saules uzvedību un tās iespējamo ietekmi uz Zemi.

Avoti:

– Dr. Sāra Mičela, NASA saules fiziķe

– Dr. Džeimss Andersons, kosmosa laikapstākļu eksperts

Definīcijas:

– Koronālā masas izmešana (CME): intensīvi magnētisko lauku uzliesmojumi un pārkarsēta plazma, ko izstaro Saule

- Saules vētra: spēcīgs saules izvirdums

– Kosmosa laikapstākļi: kosmosa apstākļu un to ietekmes uz Zemi izpēte

– Tehnoloģiskā infrastruktūra: sistēmas un tīkli, kas atbalsta uz tehnoloģijām balstītus pakalpojumus un darbības

Avots: NASA Parker saules zonde triumfē pār masīvu saules izvirdumu