NASA Parker saules zonde savāc vērtīgus datus par koronālās masas izmešanu

Parker Solar Probe, NASA revolucionārā misija “pieskarties Saulei”, nesen izbrauca cauri koronālās masas izmešanai (CME), kas ir spēcīgs lādētu daļiņu saules uzliesmojums. Tikšanās notika 5. gada 2022. septembrī, lai gan ar to saistītie atklājumi un pētījumi tagad ir detalizēti aprakstīti jaunā rakstā The Astrophysical Journal.

Šis notikums iezīmēja būtisku novirzi no tipiskā CME pētījuma, jo tie parasti tiek novēroti no Zemes. Tomēr Parker Solar Probe varēja novērot šo konkrēto CME tuvplānā, jo tā atradās tikai 5.7 miljonus jūdžu attālumā no Saules virsmas. Šis tuvums ļāva zinātniekiem apkopot nenovērtējamus datus un ieskatu mijiedarbībā starp CME un starpplanētu putekļiem.

CME ir milzīgi izvirdumi no Saules ārējās atmosfēras, kas var nopietni ietekmēt kosmosa laikapstākļus, tostarp satelītu, sakaru sistēmu, navigācijas tehnoloģiju un elektrotīklu traucējumus uz Zemes. Izpratne par to, kā CME mijiedarbojas ar starpplanētu putekļiem, ir ļoti svarīga, lai prognozētu to ietekmi uz mūsu planētu.

Tikšanās pagājušā gada septembrī bija pirmā reize, kad Pārkers novēroja CME, un rezultāti ir bijuši ievērojami. Zonde novēroja, kā CME iztīra ceļu caur starpplanētu putekļiem, pārvietojot tos apmēram 6 miljonus jūdžu attālumā no Saules. Tomēr putekļus gandrīz nekavējoties papildināja starpplanētu putekļu daļiņas, kas peldēja cauri Saules sistēmai.

Šis atklājums apstiprināja teoriju, ka notiek mijiedarbība starp CME un putekļiem, piedāvājot zinātniekiem dziļāku izpratni par Saules vainaga dinamiku. Novērojumi, kas veikti, izmantojot Parker Solar Probe plaša lauka attēlu saules zondes (WISPR) kamerai, bija noderīgi šajā izrāvienā.

Lai gan ir vajadzīgi vairāk pētījumu un novērojumu, lai pilnībā izprastu starpplanētu putekļu ietekmi uz CME, šis nozīmīgais atklājums paver jaunas iespējas izpētīt mūsu Saules sarežģītību un tās ietekmi uz kosmosa laikapstākļiem.

Avoti: Scientific American, NASA