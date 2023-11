NASA kosmosa kuģis OSIRIS-APEX ir paredzēts, lai izpētītu Apophis asteroīdu 2029. gadā

By

NASA revolucionāra kosmosa kuģa OSIRIS-REx, kas pazīstams ar asteroīda Bennu paraugu savākšanu un to atvešanu uz Zemi, misija ir pagarināta. Nākamais mērķis tā trajektorijā ir Apophis asteroīds, kas, domājams, 2029. gadā veiks tuvu pārlidojumu Zemei. Apophis, 340 metrus plats kosmosa iezis, ieguva astronomu uzmanību, kad to pirmo reizi atklāja 2004. trieciena draudi ar Zemi.

Par laimi, turpmākie aprēķini ir mazinājuši šīs bažas, novirzot aplēstās ietekmes datumu tālāk par nākamo gadsimtu. Neskatoties uz to, Apophis joprojām izraisa lielu zinātnieku interesi, jo tā tuvākajos gados tuvosies Zemei. 2029. gadā tas atradīsies 20,000 7,500 jūdžu attālumā no mūsu dzimtās planētas, tuvāk nekā daži mākslīgie pavadoņi un desmit reizes tuvāk nekā Mēness. Tiek ziņots, ka šādas ciešas tikšanās ar šāda izmēra asteroīdiem notiek tikai reizi XNUMX gados.

Kosmosa kuģis, kas tagad pārdēvēts par OSIRIS-APEX, sasniegs Apophis 13. gada 2029. aprīlī un sāks uzņemt attēlus no pieejas vienpadsmit dienas pirms tam. Šī ciešā tikšanās sniedz zinātniekiem unikālu iespēju izpētīt Zemes gravitācijas spēku ietekmi uz asteroīdu, jo īpaši plūdmaiņu spēkus, kas varētu izjaukt tā virsmu un atklāt tā pamatā esošo sastāvu.

Apophis ir klasificēts kā S tipa asteroīds, kas galvenokārt sastāv no silikāta materiāliem, niķeļa un dzelzs. Turpretim Bennu, sākotnējais OSIRIS-REx mērķis, ir C tipa asteroīds, kurā dominē savienojumi uz oglekļa bāzes. Pētot abus kosmosa iežu veidus, zinātnieki cenšas padziļināt izpratni par to, kā planētas veidojās agrīnajā Saules sistēmā.

"Tuva pieeja ir lielisks dabisks eksperiments," saka Dani DellaGiustina, OSIRIS-APEX misijas galvenā pētniece. Viņa uzskata, ka šī tikšanās potenciāli varētu atklāt zemes nogruvumus vai daļiņu izmešanu, kas ir līdzīga komētas astei. Analizējot šīs parādības, zinātnieki cer iegūt vērtīgu ieskatu procesos, kas veidoja mūsu planētu sistēmu.

Kad OSIRIS-APEX uzsāk savu jauno misiju, NASA pētnieki turpina analizēt no Bennu savāktos paraugus. Tomēr viņi ir saskārušies ar problēmām, piekļūstot asteroīda materiālam, kas glabājas kosmosa kuģa kapsulā. Divus stiprinājumus uz TAGSAM galvas, kas ir atbildīgi par paraugu iegūšanu, ir grūti noņemt. NASA komanda aktīvi izstrādā jaunas pieejas, lai iegūtu atlikušo materiālu, vienlaikus nodrošinot tā saglabāšanu un novēršot jebkādu piesārņojumu.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir kosmosa kuģis OSIRIS-APEX?

A: Kosmosa kuģis OSIRIS-APEX ir NASA misija, kuras mērķis ir savākt paraugus no asteroīdiem un atgriezt tos uz Zemi analīzei.

J: Kāds ir nākamais kosmosa kuģa OSIRIS-APEX mērķis?

A: Kosmosa kuģa nākamais mērķis ir Apophis asteroīds, kas 2029. gadā veiks tuvu lidojumu garām Zemei.

J: Kāpēc Apophis interesē zinātniekus?

A: Apophis ir interesants, jo tas sniedz unikālu iespēju izpētīt Zemes gravitācijas spēku ietekmi uz asteroīda virsmu un sastāvu.

J: Kādas ir kompozīcijas atšķirības starp Apophis un Bennu?

A: Apophis ir klasificēts kā S tipa asteroīds, kas sastāv no silikāta materiāliem, niķeļa un dzelzs, savukārt Bennu ir C tipa asteroīds, kurā dominē savienojumi uz oglekļa bāzes.

J: Ar kādām problēmām pētnieki ir saskārušies, piekļūstot OSIRIS-APEX savāktajam asteroīdu materiālam?

A: Pētniekiem ir radušās grūtības, noņemot divus stiprinājumus no TAGSAM galvas, kas ir atbildīga par paraugu iegūšanu. Pašlaik viņi strādā pie jaunām pieejām, lai piekļūtu atlikušajam materiālam.