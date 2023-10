NASA New Horizons, lai paplašinātu misiju, koncentrējoties uz heliofizikas datiem

By

NASA ir paziņojusi par atjauninātu plānu savam kosmosa kuģim New Horizons, lai turpinātu ārējās Saules sistēmas izpēti. Sākot ar 2025. finanšu gadu, New Horizons pievērsīsies unikālu heliofizikas datu apkopošanai paplašinātā, zemas aktivitātes režīmā. Šis jaunais ceļš arī pieļauj iespēju nākotnē tuvu lidot Koipera jostas objektam, ja tāds tiktu identificēts.

Lēmums pagarināt misiju līdz brīdim, kad kosmosa kuģis iziet no Kuipera jostas 2028.–2029. gadā, tika pieņemts, lai pilnībā izmantotu New Horizons pozīciju mūsu Saules sistēmā un tās spēju atbildēt uz svarīgiem jautājumiem par mūsu heliosfēru. Paplašināto misiju galvenokārt finansēs NASA Planētu zinātnes nodaļa, un to kopīgi pārvaldīs NASA Heliofizikas un Planētu zinātnes nodaļas.

Lai pielāgotos New Horizons paplašinātajām darbībām, NASA novērtēs budžeta ietekmi un veiks korekcijas programmā New Frontiers, tostarp līdzsvaros finansējumu zinātnes pētniecībai un datu analīzei. Tas var ietekmēt turpmākos programmas projektus.

New Horizons, kas tika palaists 2006. gadā, jau ir sniedzis vērtīgu ieskatu mūsu Saules sistēmas ārpusē. Tas pabeidza savu galveno misiju, apmeklējot pundurplanētu Plutonu un vēlāk lidoja garām Koipera jostas objektam Arrokotam. Kosmosa kuģa nepārtrauktā izpēte veicinās mūsu izpratni par mūsu Saules sistēmas veidošanos un sniegs iespējas daudznozaru zinātnei.

