NASA paplašina New Horizons misiju, lai izpētītu Kuipera joslu

By

NASA ir paziņojusi, ka tā paplašinās savu New Horizons misiju, lai turpinātu Saules sistēmas ārējo apgabalu izpēti. Šis lēmums pieņemts pēc iepriekšēja NASA priekšlikuma mainīt misijas kursu un pārcelt to uz citu nodaļu.

Sākotnēji bija paredzēts pabeigt operācijas 2024. gada beigās, bet tagad New Horizons misija turpināsies līdz brīdim, kad kosmosa kuģis iziet no Kuipera jostas, kas, domājams, notiks aptuveni 2028. gadā. Šajā pagarinātajā periodā kosmosa kuģis koncentrēsies uz heliofizikas datu vākšanu, kas ietver Saules un tās mijiedarbības ar apkārtējo vidi izpēti. Turklāt New Horizons meklēs objektu Koipera joslā, lai veiktu tuvu lidojumu.

Misijas komanda svinēja šo lēmumu, jo viņi bija apstrīdējuši NASA priekšlikumu nodot misiju Heliofizikas nodaļai un noteikt Saules izpētes prioritāti. Alans Sterns, New Horizons galvenais pētnieks, izteica pateicību tiem, kas atbalstīja misijas turpināšanu.

New Horizons, kas tika palaists 2006. gadā, prasīja gandrīz 15 gadus, lai sasniegtu savu pašreizējo pozīciju Saules sistēmas tālākajos apgabalos. Kopš tā laika tā ir pētījusi Kuipera jostu — reģionu, kas piepildīts ar ledainiem objektiem, kas glabā norādes par Saules sistēmas agrīno vēsturi.

2022. gada janvārī pārskatīšanas grupa izskatīja misijas zinātnes komandas priekšlikumu pagarināt misiju par trim gadiem. Lai gan misija galu galā tika pagarināta par diviem gadiem, lēmums to potenciāli finansēt kā heliofizikas misiju, kas sākas 2025. gadā, izraisīja zinātnieku aprindu kritiku. Viņi apgalvoja, ka New Horizons unikālā pozīcija ļauj tai izpētīt gan Koipera jostas objektus, gan Sauli.

Paplašināto misiju galvenokārt finansēs NASA Planētu zinātnes nodaļa, un to kopīgi pārvaldīs Heliofizikas un Planētu zinātnes nodaļas.

Ar šo paplašinājumu New Horizons turpinās atklāt Kuipera jostas noslēpumus un sniegs vērtīgu ieskatu mūsu Saules sistēmas izcelsmes stāstā.

Avoti:

- NASA