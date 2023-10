NASA psihes misija: ar metāliem bagāta asteroīda izpēte

By

NASA nesen uzsāka Psyche misiju, kosmosa kuģi, kas dodas uz asteroīdu joslu, lai izpētītu asteroīdu, kas pazīstams kā Psihe. Tiek uzskatīts, ka šis konkrētais asteroīds ir bagāts ar metāliem, kas padara to par unikālu pētījumu objektu zinātniekiem. Misijas mērķis ir gūt ieskatu mūsu planētu sastāvā un kodolā.

Deivids Lorenss, Džona Hopkinsa universitātes Lietišķās fizikas laboratorijas galvenais profesionālais darbinieks, ir vadošais pētnieks vienam no kosmosa kuģa Psyche instrumentiem. Instruments, gamma staru un neitronu spektrometrs, palīdzēs analizēt asteroīda sastāvu.

Nīlzirgi: spēcīgi žokļi, neefektīvi košļātāji

Neskatoties uz spēcīgajiem žokļiem un šausminošajiem zobiem, nīlzirgi ir pārsteidzoši neefektīvi košļātāji. PLOS One publicētais pētījums atklāj, ka nīlzirgi cīnās ar slīpēšanas kustību, kas nepieciešama, lai efektīvi sakošļātu savu pārtiku. Šķiet, ka viņu košļājamās spējas ir upurētas, lai cīnītos izmantotu žokļus.

Cīrihes universitātes profesors Markuss Klauss un viņa kolēģi veica pētījumu. Viņi atklāja, ka nīlzirgiem ir unikālas īpašības, kas ļauj tiem pielikt spēku ar žokļiem, bet ne košļāt tradicionālajā izpratnē.

Mūzikas sinhronizācijas spēks

Mūzikas klausīšanās ne tikai sagādā prieku, bet arī rada kopīgu pieredzi klausītāju vidū. Bernes universitātes psihologa Volfganga Čahera veiktais pētījums atklāj, ka cilvēki, kas apmeklē klasiskās mūzikas koncertus, sinhronizē kustības, sirdsdarbības ātrumu un elpošanas ātrumu. Šī sinhronizācija ir dziļi iesakņojusies mūsu evolūcijas pagātnē.

Tschacher izmantoja valkājamus sensorus un kustības uztveršanas tehnoloģiju, lai izmērītu koncerta auditorijas reakcijas. Viņa pētījumi, kas publicēti Scientific Reports, sniedz ieskatu mūzikas dziļajā ietekmē uz cilvēka fizioloģiskajiem procesiem un kolektīvo pieredzi.

Cikādes: plaukstoša ekosistēmas ietekme

Periodiska cikāžu parādīšanās ik pēc 17 gadiem būtiski ietekmē meža ekosistēmu. Pētījums, ko veica biologe Zoe Getman-Pickering no Džordža Vašingtonas universitātes, liecina, ka tad, kad cikādas parādās, tās nodrošina bagātīgu barības avotu dažādiem dzīvniekiem, tostarp putniem. Tas samazina putnu plēsonību uz kāpuriem, kā rezultātā ozoliem tiek vairāk bojātas lapas.

Pētījumā, kas publicēts Science, ir uzsvērta sarežģītā kaskādes ietekme, ko cikāžu cikliskais populācijas uzplaukums atstāj uz ekosistēmu.

Dziļjūras ieguve: risku un ieguvumu izvērtēšana

Pieaug komerciāla interese par vērtīgu metālu ieguvi no dziļā okeāna dibena. Tomēr nesenās ekspedīcijas arī atklāja, ka dziļjūras ekosistēmas ir mājvieta retām un delikātām dzīvības formām. Pētnieki, kas pētīja ar minerālvielām bagātās hidrotermālās atveres Klusajā okeānā, atklāja pazemes alu biotopus, kuros ir daudz dzīvības. Šie biotopi varētu būt saistīti, norādot uz nepieciešamību veikt turpmāku izmeklēšanu pirms jebkādu ieguves darbību veikšanas.

Citā vidē, ko sauc par polimetāla mezgliņiem, vērtīgie minerāli ir izkaisīti pa jūras dibenu. Muriela Rabone no Londonas Dabas vēstures muzeja un viņas kolēģi lēš, ka uz šiem mezgliņiem un to tuvumā varētu dzīvot tūkstošiem nezināmu sugu. Pētījumā, kas publicēts žurnālā Current Biology, uzsvērts, cik svarīgi ir izprast šīs ekosistēmas pirms to potenciālo resursu izmantošanas.

