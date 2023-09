NASA Lūsijas kosmosa kuģis uzņem pirmos asteroīda Dinkinesh attēlus

By

NASA kosmosa kuģis Lucy ir veiksmīgi iemūžinājis savus pirmos galvenā jostas asteroīda Dinkinesh attēlus. Šis ir pirmais no 10 asteroīdiem, ko Lūsija pētīs 12 gadu laikā. Pašlaik Lūsija atrodas 14 miljonu jūdžu attālumā no Dinkinesas, un 265. gada 1. novembrī Lūsija nokļūs 2023 jūdžu attālumā no asteroīda, izmantojot ciešu satikšanos, lai pārbaudītu tā sistēmas.

Lūsijas uzņemtajos attēlos redzams neliels punkts, kas kustas uz zvaigžņu fona, attēlojot Dinkinešu. Šie attēli tika uzņemti 2. gada 5. un 2023. septembrī. Kosmosa kuģis turpinās tuvoties Dinkinesh nākamo divu mēnešu laikā līdz tuvākajai pieejai.

Šajā laikā Lucy komanda izmēģinās kosmosa kuģu sistēmas un procedūras, koncentrējoties uz termināļa izsekošanas sistēmu. Šī sistēma ir izstrādāta, lai saglabātu asteroīdu instrumentu redzes laukā, kosmosa kuģim ejot garām ar ātrumu 10,000 XNUMX jūdzes stundā.

Lai nodrošinātu precīzu pārlidojumu, Lūsija turpinās attēlot asteroīdu, izmantojot tā optiskās navigācijas programmu. Šī programma nosaka Lūsijas un Dinkinesha relatīvo stāvokli, salīdzinot asteroīda šķietamo stāvokli uz zvaigznes fona. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka Dinkinesh nerādīs virsmas detaļas līdz tikšanās dienai, jo tas paliks neatrisināts gaismas punkts pieejas laikā.

Lūsijas uzņemtie attēli tika uzņemti, izmantojot tās augstas izšķirtspējas kameru L'LORRI instrumentu, ko nodrošina Džona Hopkinsa lietišķās fizikas laboratorija. Lūsijas misijas galvenais pētnieks Hals Levisons atrodas Boulderā, Kolorādo štatā, un misiju pārvalda NASA Godāras kosmosa lidojumu centrs Merilendā. Pašu kosmosa kuģi uzbūvēja Lockheed Martin Space Kolorādo.

Avoti:

