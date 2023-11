Jauns raksts: Lūsijas kosmosa kuģis, kas paredzēts neatzīmētās teritorijas izpētei

By

NASA kosmosa kuģis Lucy uzsāk aizraujošu misiju, lai izpētītu mūsu kosmiskās apkaimes noslēpumus. 1. novembrī Lūsija veiks savu pirmo lidojumu garām asteroīdam, kura nosaukums ir Dinkinesh, iezīmējot tā 12 gadus ilgās tūres sākumu ar 10 asteroīdu subjektiem. Šīs revolucionārās misijas mērķis ir izpētīt Trojas asteroīdus, kas ir mūsu Saules sistēmas veidošanās paliekas un seko Jupitera orbītai ap sauli.

Lūsijas ciešās tikšanās ar Dinkinešu brīdis ir ļoti gaidīts, jo tas atklās jaunus ieskatus par šo pusjūdzi plato asteroīdu. Iepriekš Dinkinesh varēja uzskatīt tikai par neatrisinātu traipu caur teleskopiem. Lūsijas galvenais pētnieks Hals Levisons pauda sajūsmu par cilvēces pirmo ieskatu šajā mīklainajā kosmosa klintī.

Lūsija tika palaista 16. gada 2021. oktobrī no Kenedija kosmosa centra. Tas saņēma gravitācijas palīdzību no Zemes 16. gada 2022. oktobrī, virzot to uz galveno asteroīdu joslu, kas atrodas 300 miljonu jūdžu attālumā.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir Trojas asteroīdi?

A: Trojas asteroīdi ir kosmosa iežu grupa, kas seko Jupitera orbītai ap sauli. Tiek uzskatīts, ka tās ir mūsu Saules sistēmas veidošanās paliekas.

J: Cik veci ir Trojas asteroīdi?

A: Šie asteroīdi, visticamāk, ir vismaz 4.6 miljardus gadu veci, datēti ar mūsu Saules sistēmas veidošanās laiku.

J: Ko atklās Lūsijas misija?

A: Lūsijas misijas mērķis ir izpētīt šīs mūsu Saules sistēmas pirmatnējās “fosilijas”, sniedzot ieskatu elementu sastāvā Zemes agrīnās veidošanās laikā.

Kad Lūsija tuvojas Dinkinesh, tā tiks pakļauta svarīgai savu instrumentu pārbaudei, pirms tā sasniegs savu galamērķi - Trojas asteroīdus. Lai savāktu vērtīgus datus par Dinkinesh sastāvu un īpašībām, tiks izmantotas izsekošanas sistēmas, krāsu attēlveidotāji, infrasarkanie spektrometri un augstas izšķirtspējas kameras.

Pēc atvadīšanās no Dinkineshas Lūsijas nākamais piedzīvojums 2024. gada decembrī vedīs atpakaļ uz Zemi, lai saņemtu vēl vienu gravitācijas palīdzību. Gaidāmi citu galveno asteroīdu joslas ķermeņu, tostarp kosmosa klints 52246 Donaldjohanson un Trojas asteroīdu 3548 Eurybates un 15094 Polymele, pārlidojumi.

Lūsijas misija ir bezprecedenta iespēja atklāt mūsu Saules sistēmas vēstures noslēpumus. Pētot šos senos asteroīdus, zinātnieki cer gūt papildu ieskatu par mūsu kosmiskās apkārtnes izcelsmi un elementiem, kas veidoja mūsu planētu.

