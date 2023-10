NASA Džeimsa Veba teleskops atklāj ātrgaitas reaktīvo straumi uz Jupitera

By

No NASA Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa ir atklājies revolucionārs atklājums, atklājot aizraujošu Jupitera atmosfēras īpašību. Zinātnieki Jupitera apakšējā stratosfērā ir identificējuši milzīgu ātrgaitas strūklas plūsmu, kas sniedz vērtīgu ieskatu planētas atmosfēras apstākļu sarežģītajā dinamikā.

NASA paziņoja par šo neparasto atradumu 19. oktobrī, izmantojot ātru strūklas straumi ar ātrumu 515 km stundā. Šī jaunatklātā parādība, kas atrodas aptuveni 40 km virs Jupitera ekvatora, aptver iespaidīgu 4,800 kilometru platumu, kas atrodas krietni virs primārajiem mākoņu slāņiem.

Vadošais pētnieks Rikardo Hueso no Basku zemes universitātes Spānijā pauda savas komandas pārsteigumu par šo negaidīto atklājumu. Iepriekš Jupitera atmosfērā novērotās neskaidrās pazīmes tagad ir kļuvušas skaidras un izsekojamas, pateicoties NASA Džeimsa Veba teleskopa ievērojamajām iespējām. Līdz ar to zinātnieki tagad var novērot šo īpašību kustību kopā ar Jupitera straujo rotāciju.

Ātrgaitas strūklas straume, kas atrodama Jupitera apakšējā stratosfērā, uzrāda ātrumu, kas ir salīdzināms ar divreiz lielāku vēju, kas ilgst 5. kategorijas viesuļvētru uz Zemes. Šī atklāsme sniedz burvīgu skatījumu uz planētas atmosfēras dinamiku.

Pētnieku komanda salīdzināja vēja novērojumus no Veba augšējiem slāņiem ar Habla kosmiskā teleskopa apakšējo slāņu novērojumiem, ļaujot tiem analizēt vēja bīdes un ātruma izmaiņas dažādos augstumos. Paredzams, ka turpmākie novērojumi noskaidros, vai strūklas plūsmas ātrums un augstums laika gaitā mainās.

Atklājums tika veikts, analizējot datus, kas savākti 2022. gada jūlijā, izmantojot Webb's NIRCam. Imke de Paters no Kalifornijas Universitātes Bērklijā un Tjerijs Fušē no Parīzes observatorijas organizēja agrīnās izlaišanas zinātnes programmu, ik pēc 10 stundām uzņemot Jupitera attēlus. Šī unikālā parādība radās, apvienojot četrus dažādus filtrus, no kuriem katrs ir jutīgs pret izmaiņām dažādos Jupitera atmosfēras augstumos.

Iepriekšējās misijās, piemēram, NASA Juno un Cassini, kā arī Habla kosmiskais teleskops, ir arī dokumentējuši Jupitera pastāvīgi mainīgos laikapstākļus.

