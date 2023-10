NASA veiksmīgi pārbauda 3D drukāto alumīnija raķešu dzinēja sprauslu lidojumiem dziļā kosmosā

NASA inženieri Māršala kosmosa lidojumu centrā ir sadarbojušies ar Elementum 3D, lai izstrādātu un pārbaudītu 3D drukātu raķešu dzinēja sprauslu, kas izgatavota no alumīnija. Sprausla, kas izgatavota no jauna alumīnija varianta, kas pazīstama kā A6061-RAM2, ir vieglāka par tradicionālajām sprauslām un var pārvadāt vairāk lietderīgās kravas, padarot to ideāli piemērotu lidojumiem dziļā kosmosā. Alumīnijs ir mazāka blīvuma metāls, kas ļauj izgatavot augstas stiprības, vieglas sastāvdaļas. Tomēr tā zemā tolerance pret ārkārtēju karstumu un tendence plaisāt metināšanas laikā ir padarījusi to nepiemērotu raķešu dzinēju detaļu papildu ražošanai.

Saskaņā ar projektu Reaktīvā piedevu ražošana ceturtajai industriālajai revolūcijai (RAMFIRE) NASA koncentrējās uz vieglu, ar piedevām ražotu alumīnija raķešu sprauslu attīstību ar maziem iekšējiem kanāliem, lai tās uzturētu vēsas. RAMFIRE uzgalis ir izgatavots kā viens gabals, un tam ir nepieciešams mazāk savienojumu un ievērojami samazināts ražošanas laiks, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm, kas prasa tūkstošiem atsevišķi savienotu detaļu.

Sprausla tika izstrādāta, izmantojot lāzera pulvera virzītas enerģijas nogulsnēšanas (LP-DED) tehnoloģiju. NASA un Elementum 3D sadarbojās ar RPM Innovations (RPMI), lai izveidotu sprauslas, izmantojot savu LP-DED procesu. RAMFIRE sprausla veiksmīgi pabeidza vairākus karstās uguns testus, izmantojot dažādas degvielas konfigurācijas, demonstrējot tā spēju darboties prasīgās dziļās telpas vidēs.

Jaunajam alumīnija sakausējuma un piedevu ražošanas procesam, kas izstrādāts saskaņā ar projektu RAMFIRE, varētu būt izšķiroša nozīme NASA mēness uz Marsa mērķos, ļaujot ražot vieglas raķešu sastāvdaļas, kas spēj izturēt lielas konstrukcijas slodzes. NASA strādā, lai dalītos ar datiem un procesu ar komerciālām ieinteresētajām personām un akadēmiskajām aprindām, ļaujot izmantot potenciālus lietojumus aviācijas un kosmosa nozarē.

(Avots: NASA)